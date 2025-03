Iznenađenje Bundeslige: Autsajder četvrtom pobjedom u nizu zasjeo na treće mjesto tablice

Momčad Mainza nastavila je impresivan niz u Bundesligi ostvarivši četvrtu uzastopnu pobjedu, svladavši Borussiju Mönchengladbach s uvjerljivih 3-1 u dvoboju kojim je otvoreno 25. kolo njemačkog prvenstva.

Dvoboj na Borussia-Parku započeo je izjednačeno, bez većih prilika na obje strane, no gosti su ipak pronašli put do mreže pred kraj prvog dijela. U 39. minuti Jae-sung Lee odlično je proigrao Paula Nebela u kaznenom prostoru, a 22-godišnji veznjak preciznim udarcem postigao svoj sedmi prvenstveni pogodak ove sezone i donio Mainzu prednost. Domaćini nisu uspjeli ozbiljnije zaprijetiti do odlaska na odmor pa su gosti na pauzu otišli s minimalnim vodstvom.

Već na samom startu nastavka momčad Boa Henriksena udvostručila je prednost. Nakon prekida Dominik Kohr uputio je udarac glavom koji je vratar domaćih obranio, ali se lopta ponovno odbila do njega, što je iskoristio za postizanje svog prvog pogotka u ovosezonskoj Bundesligi.

Borussia je smanjila zaostatak u 73. minuti preko Stefana Lainera, no nade domaćih u preokret bile su kratkog vijeka. Samo četiri minute kasnije Lee je još jednom odigrao ključnu ulogu, asistirajući Nadiemu Amiriju, koji je iz daljine sjajno pogodio i postavio konačnih 3-1.

Ovom pobjedom Mainz se barem privremeno popeo na treću poziciju na ljestvici, sakupivši 44 boda. Trenutno ima dva boda više od Eintrachta, koji se nalazi na četvrtom mjestu, te četiri boda prednosti ispred Freiburga na petoj poziciji. S obzirom na to da prva četiri tima Bundeslige osiguravaju plasman u Ligu prvaka, Mainz se nalazi na odličnom putu da izbori mjesto u elitnom europskom natjecanju do kraja sezone.

