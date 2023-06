NK Rudeš vraća se u HNL nakon 2019. Od 2016. do 2019. Rudeš je, naime, igrao elitni rang hrvatskog nogometa, a onda je ispao iz lige. Isto tako, u ovim ljepim danima za nogometne Rudešane predsjednik kluba je postao slavni Josip Joe Šimunić.

'Sretni smo što smo ponovno u HNL-u'

Upravo smo s njim razgovarali o povratku Rudeša u HNL, ali i o ostalim aktualnostima.

"Sretni smo što smo se vratili u HNL, tamo i gdje pripadamo. Prošlog tjedna smo potvrdili to prvo mjesto što je izuzetno bitno, da slučajno ne uđemo u ligu zato što netko drugi nije imao licencu. To po meni nikako nije legitimno. Rudešov ulazak u HNL je pošten i zaslužen. Od prvog dana smo bili prvi u Prvoj hrvatskoj nogometnoj ligi. Čeka nas jako težak posao, ali vjerujte mi kad vam kažem da se radujemo svim izazovima koji nas pritom čekaju", kazao nam je u uvodu veliki Joe Šimunić, domoljub, nekadašnji poznati nogometaš hrvatske nogometne reprezentacije i kapetan Dinama.

Nakon Darija Srne, Stipe Pletikose i Luke Modrića, sa 105 nastupa četvrti je na ljestvici hrvatskih reprezentativaca po broju nastupa. Joe je jako ime našeg nogometa, ali isto tako dosta skroman lik. Odmah nam spušta loptu na zemlju poput pravog stopera, unosi mirnoću u razgovor...

Skroman i prizeman

"Ma nikakve euforije nije bilo u klubu kad sam došao, ništa nisam primjetio da je bilo euforično i da je imalo euforičnije zbog mog dolaska. Klub je ključ uspjeha svega, momčad i kolektiv su ono što se cijeni, što se prati i što je najbitnije. Ne Joe Šimunić,ne individua kao takva... Dakle, ključ uspjeha kluba je da svi zajedno napravimo posao. Svatko neka radi svoj posao, svatko neka daje 100% od sebe i uspjeh će doći sam od sebe, samo je pitanje vremena. Sve uloge svakog pojedinca u klubu su bitne, najmanjeg do najvećeg, iako nema tu podijele na visoke i niske, bitne i manje bitnije ako me razumijete... Nadamo se da će naša priča ići i dalje uspješnom taktikom i želimo iznenaditi puno momčadi HNL-a, želimo prodrmati čitavu ligu".

Joe Šimunić je operativni predsjednik NK Rudeš i objašnjava nam da to znači da je u potpunosti unutra, da radi svakodnevno, da ima svoje zadatke, radno mjesto... Nije tu samo kao nekakva poznata figura, nego baš radi...

Planovi i ciljevi

"Često sam u klubu po čitav dan. Ima tu jako puno posla, ali imamo stvarno jako dobre ljude u klubu, djelatnike... Krenuli smo, ima tu puno posla da ostvarimo ono što mi želimo, a to je da budemo jedan stabilan prvoligaški klub koji će trajati pritom više godina. Na kraju krajeva, želimo napraviti stadion da bi imali bolje uvjete igranja HNL-a i naravno, da ljudi, naši navijači, imaju mogućnost uživanja u nogometu na jednom modernom stadionu koji će se zvati stadion Blaženog Alojzija Stepinca NK Rudeš", priča nam Joe Šimunić.

Budžet Rudeša je skroman, ali u nogometu momčadi sa skromnim budžetom, klubovi kao takvi, znaju iznenaditi i igrati dobro...

"Bit će pojačanja. Skromnog smo budžeta istina, ali nećemo trošiti sigurno nešto što nemamo. Pokušavat ćemo biti najbolji što možemo biti. Želimo mlade i gladne uspjeha igrače da dođu u klub i da daju sve od sebe, da im NK Rudeš bude odskočna daska za nešto više. To nam je cilj i nadamo se da ćemo takve igrače prepoznati. Dat ćemo sve od sebe, ići ćemo svim srcem u svaku utakmicu, u projekt i to je jedina formula uspjeha. Uživat ćemo pritom u svakom trenutku. Već, evo, imamo jedan poseban izzaov. Čujem, naime, kako će Rudeš u sljedećoj prvoligaškoj sezoni bit kanta za napucavanje. To je meni dodatni motiv, a to ćemo prenijeti i na igrače, kao i na sve druge ljude u klubu".

'NK Rudeš je poseban klub'

Krilatica NK Rudeš je totalno drugačiji od drugih, a to isto vrijedi i za Joe Šimunića koji je poseban lik s posebnim karakterom, a bio je i poseban nogometaš...

"U svakom slučaju je NK Rudeš poseban klub. Ne mogu vam pričati za ostale, ali mogu za Rudeš. To je dio Zagreba u kojem su se ljudi poistovjetili s klubom, koji ga baš vole. Ovdje ljudi vole svoj dio grada. Neću namjerno koristiti riječ kvart, jer Rudeš je dio grada Zagreba. Mi smo bivši prvoligaš, NK Rudeš je opet prvoligaš i želimo ostati među najboljima u Hrvatskoj. Želimo popraviti kroz našu školu nogomet, igrače, mlade igrače i klub učiniti najboljim što možemo. Želimo da naši mladi igrači igraju u HNL-u. To nam je na kraju jedan od konačnih ciljeva".

Joe ima znanja, volje i želje

Joe ima znanja, volje, želje i iskustva za prenijeti na igrače i u ostale segmente kluba, ali isto tako u njegovom karakteru se izražava, posebno sjaji i ocrtava se to domoljublje i privrženost jedinoj nam domovini Hrvatskoj.

To je bitno za hrvatski nogomet, jer tu oslikavaju hrvatske vrijednosti. Svi znamo što hrvatska nogometna reprezentacija znači za hrvatski narod, svima je jasan i vidljiv taj patriotizam koji vlada među Vatrenima i svim navijačima i reprezentacije i općenito u Lijepo našoj. Nacionalni zanos i ljubav prema domovini Hrvatskoj mora biti bitna i u klubovima, barem kod domaćh igrača - to je mišljenje potpisnika ovog teksta.

'Mi volimo svoje'

"Slušajte, što god nekog motivira to je uvijek dobro. Mi volimo svoje... Kao što sam rekao, Rudeš je dio Zagreba, grad Zagreb je glavni grad Republike Hrvatske. Mi volimo svoje, mi ćemo što više promovirati i domoljublje. Mislim da se to i na terenu može vidjeti i primjetiti. Bitno je da mi damo sve od sebe, da bi bili dobri ljudi i da pomognemo jeda drugom. Ali, isto tako, da budemo i djelujemo kao jedno. Svi za jednog, jedan za sve. To je najbitnije, da smo jedno tijelo, da vlada zajedništvo, a ne podjela. Za sutra, za preksutra, za našu djecu, za njihovu djecu, da mi jedino moramo djelovati i biti zajedno, držati se zajedno..."

To je najbitnije, iako, Joe je svjestan da svatko baš i ne misli isto: "Na kraju krajeva, treba poštovati jedno drugog", navodi Šimunić.

'Poštovanja i uvažavanja mora biti'

I za kraj nam je Joe Šimunić naglasio:

"Klub mi je na prvom mjestu, rezultat i kolektiv također, ali poštovanja jedan prema drugom i uvažavanja pritom mora biti jer je to normalno u ophođenju s ljudima i u sportu. Idemo zajedničkim snagama dalje, čeka nas velik i ozbiljan posao kojem se i ja svi ostali jako veselimo".