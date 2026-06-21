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Ništa od spektakla u Beogradu: Naš UFC borac morao otkazati meč

Ništa od spektakla u Beogradu: Naš UFC borac morao otkazati meč
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Foto: Louis Grasse/Zuma Press/Profimedia

Ovo mu je trebao biti četvrti meč u UFC-u

21.6.2026.
1:02
Sportski.net
Louis Grasse/Zuma Press/Profimedia
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Prvi dan mjeseca kolovoza nosi spektakl u susjedstvu. UFC u Beogradu trebao je biti mjesto i četvrte borbe Ante Delije u sklopu najjače MMA organizacije protiv Johnnyja Walkera.

Međutim, kako pišu insajderi koji prati UFC, Ante Delija se ozlijedio te je bio primoran otkazati borbu protiv Brazilca te će Walker dobiti novog protivnika za beogradski spektakl. Inače, brazilski borac u UFC je stigao 2018. godine, kada je impresionirao nizom nokauta u prvoj rundi, no kasnije nije uspio zadržati kontinuitet protiv najboljih u poluteškoj kategoriji.

 

 

Ukupno u karijeri ima 22 pobjede, 10 poraza i jedan neodlučen ishod, a u UFC-u 8 pobjeda, 7 poraza i jedan “no contest”. Ovaj meč mu je trebao biti prijelaz u tešku kategoriju, a sad ćemo vidjeti što mu slijedi.

Podsjetimo, Delija u profesionalnoj karijeri ima omjer 26-8. U UFC debiju nokautirao je Marcina Tyburu, zatim je upisao kontroverzan poraz od Walda Cortes-Acoste, dok je u posljednjem nastupu u veljači izgubio jednoglasnom odlukom sudaca od Sergheia Spivaca.

UfcAnte DelijaBeograd
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