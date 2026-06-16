Šok u Washingtonu! Sigurnosne službe spriječile napad uoči nedavnog UFC događaja

Američki FBI priopćio je da je spriječio planirani teroristički napad na UFC događaj održan na travnjaku Bijele kuće te da je u sklopu istrage uhitio najmanje pet osoba, navodi Star Advertiser. Prema sudskim dokumentima, riječ je o koordiniranoj zavjeri koja je uključivala upotrebu eksplozivnih dronova i snajperskih pozicija s ciljem napada na političare i okupljene goste.

Događaj je organiziran na južnom travnjaku Bijele kuće povodom obilježavanja 250. godišnjice neovisnosti SAD-a, a prisustvovali su mu predsjednik Donald Trump, visoki republikanski dužnosnici, donatori i članovi administracije. Prema FBI-u, plan je bio da dronovi s eksplozivom napadnu sjeverni dio kompleksa, nakon čega bi se posjetitelji usmjerili prema izlazima gdje bi ih čekali naoružani napadači.

Istraga je pokazala da je skupina imala razrađen plan napada i odabrane mete koje su opisivali kao “visokovrijedne ciljeve”. Među njima su bili američki političari, uključujući Donalda Trumpa i potpredsjednika J. D. Vancea, zatim pojedini kongresnici, kao i javne osobe poput Elona Muska. U komunikaciji se spominjao i izraelski premijer Benjamin Netanyahu, iako nije sudjelovao na događaju.

Jedan od ključnih osumnjičenika, 19-godišnji Tycen Proper iz Ohija, prema navodima istražitelja, izjavio je da je planirao “pokrenuti revoluciju” napadom 14. lipnja. On je, prema optužnici, koordinirao korištenje dronova i snajperske napade, dok su drugi članovi skupine trebali zauzeti vatrene položaje.

Proper je nekoliko dana prije planiranog napada hospitaliziran nakon što je njegova majka upozorila policiju zbog njegovog ponašanja, nabavke oružja i ekstremnih objava na internetu, što je potom pokrenulo federalnu istragu.

U sklopu akcije uhićeni su i Abraham Hermosillo Alvarez u Nebraski, Bryan Omar Roa i Michael Alan Thomas u Kaliforniji te Daniel Eskridge u Missouriju. Istražitelji tvrde da je Alvarez, koji je koristio nadimak “Shepherd”, bio jedan od organizatora i da je u šifriranim porukama koordinirao planirane napade i ciljeve.

Na meti su, prema dokumentima, bili i američki kongresnici, među njima Tom Cotton, Marsha Blackburn, Jim Justice, Shelley Moore Capito, Carol Miller i Riley Moore. FBI navodi da su mete birane prema političkom utjecaju i javnim funkcijama.

FBI je za plan saznao četiri dana prije događaja i pokrenuo hitnu operaciju u više saveznih država. Direktor FBI-a Kash Patel rekao je da je brza reakcija agencije, Ministarstva pravosuđa i partnera spriječila napad, dok je Tajna služba poručila da je radila “neprekidno” na identifikaciji i uhićenju odgovornih.