Otkrivaju se tajne života na visokoj nozi princeze Beatrice

Princeza Beatrice (37), kći princa Andrewa Mountbatten-Windsora i Sarah Ferguson, sada je udana majka i izvršna direktorica tehnološke tvrtke BY-EQ. Prije desetak godina, njezin život bio je obilježen luksuzom, putovanjima i druženjima s najbogatijim ljudima svijeta.

Život na visokoj nozi

Tijekom 2015. godine Beatrice je otišla na čak 17 luksuznih odmora, uključujući skijanje u Verbieru, zabave u St. Tropezu i na Ibizi, te opuštanje na jahtama bogatih i poznatih. Na jednoj jahti vlasnika Romana Abramoviča viđena je s tadašnjim dečkom, direktorom Ubera Daveom Clarkom. Kasnije je posjetila jahtu holivudskog mogula Davida Geffena, gdje se družila s Oprahom Winfrey, Gayle Kingom i Bobom Igerom.

Foto: -/Shutterstock Editorial/Profimedia

Financijski misterij

Iako je njezina godišnja plaća u tvrtki Sony iznosila 19.500 funti (oko 22.000 eura), takav prihod ne bi mogao pokriti luksuzni stil života. Kraljevski komentator Richard Fitzwilliams ističe da su moguće sumnjive financijske veze njezinih roditelja, uključujući Sarah Ferguson i princa Andrewa, utjecale na njezinu sposobnost da si priušti luksuz.

Veze roditelja s Jeffreyjem Epsteinom

Dokumenti sugeriraju da je Sarah Ferguson godinama bila financijski ovisna o osuđenom pedofilu Jeffreyju Epsteinu, dok je princ Andrew bio pod istragom zbog korištenja svog položaja i trošenja javnog novca. Ove nove informacije ponovno stavljaju u središte pozornosti obitelj Beatrice i način na koji su financirali njezin luksuzni život.

Reakcija kćeri i odgoj

Izvori bliski Beatrice i njezinoj sestri Eugenie navode da su sestre zgrožene otkrićima o majčinim vezama s Epsteinom. Ipak, kraljevski odgoj naučio ih je biti profinjene, privilegirane i društveno povezane, često upoznate s poslovnim kontaktima i stranim kraljevskim obiteljima.

POGLEDAJTE VIDEO:Protiv Todorića nema ni suđenja ni ključnog dokaza: Kako je gazda srušio najveći slučaj u povijesti hrvatskog pravosuđa