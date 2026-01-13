Hrvati 'podivljali', novi zakon izazvao lavinu bijesa: 'Radit ćeš do 99. i još im plaćati?!'

Nova zakonska odredba koja umirovljenicima u Hrvatskoj od početka siječnja 2026. godine omogućuje rad na puno radno vrijeme uz primanje polovice mirovine izazvala je burnu raspravu na društvenim mrežama.

Iako je mjera predstavljena kao prilika za dodatnu zaradu i aktivnost, objava na Redditu otkrila je duboko nezadovoljstvo i cinizam koji prevladavaju među građanima, smatrajući je više nuždom nego povlasticom.

Prilog koji je emitirao RTL Danas pod naslovom "Umirovljenici sad mogu raditi puno radno vrijeme! 'Penzija mi nije bila ni za čavle...'", pokrenula je lavinu komentara. Autor objave postavio je ključno pitanje koje je odjeknulo među korisnicima: "Kako je moguće da država nekome uzima pola već zarađene mirovine, s time da se na tu plaću ako osoba odluči raditi, opet plaćaju svi doprinosi u cijelosti?". Upravo je ta dilema postala središte rasprave koja oslikava sumornu sliku hrvatske stvarnosti za osobe treće životne dobi.

'Od kolijevke pa do groba, najljepše je radničko doba!'

Reakcije korisnika Reddita bile su uglavnom negativne, prožete crnim humorom i ogorčenjem. Mnogi su novu mjeru doživjeli kao produženje radnog vijeka iz nužde, a ne kao slobodan izbor. "Hell yea. Tako se to radi, radiš do 99. pa onda laganini penzija", sarkastično je primijetio jedan od najpopularnijih komentara. Drugi su se nadovezali s poznatom parolom: "Od kolijevke pa do groba, najljepše je radničko doba!".

Velik dio bijesa bio je usmjeren na, kako korisnici smatraju, nepravednost sustava. "Ček, oni uzimaju pola mirovine kad umirovljenik radi? Znači uzimaju ti pola tvoje teško zarađene mirovine kao 'nagradu' što im još više doprinosa uplaćuješ kroz taj rad? (...) Koja đubrad", napisao je korisnik čiji je komentar prikupio najviše odobravanja. Ova frustracija dodatno je pojačana činjenicom da umirovljenici koji se vrate na tržište rada moraju plaćati pune doprinose na svoju plaću, uključujući i mirovinsko osiguranje, što su mnogi nazvali apsurdnim.

Iako se većina složila da je riječ o nepovoljnoj situaciji, bilo je i onih koji su ponudili drugačiju perspektivu. Jedan je korisnik podijelio priču svog oca koji je oduševljen novom mogućnošću jer voli raditi i želi ostati mentalno aktivan. No, na njegov komentar brzo je stigao odgovor koji sažima sentiment većine: "Super za tvog starog, sto sa svim onim penzionerima koji su rintali teske poslove cijeli zivot i sada bi mozda malo uzivali u zivotu koji im je ostao, a nemogu jer od svoje mirovine nemogu prezivjeti?".

Mirovina kao socijalna pomoć

Rasprava na Redditu ubrzo se proširila na šire probleme mirovinskog sustava i ekonomske situacije u zemlji. Korisnici su isticali da je prosječna mirovina, koja je u svibnju 2025. iznosila 644,69 eura, nedostatna za život, pogotovo uz rastuće troškove. Ta brojka predstavlja tek oko 44.8% prosječne neto plaće, što mnoge umirovljenike gura ispod granice siromaštva i tjera ih da traže posao.

Jedan komentator je pronicljivo zaključio kako država ovim potezom rješava vlastite probleme na teret najstarijih: "Skuzili su da ne treba dizati dobnu granicu za mirovinu i riskirati pobune. Samo treba svima dati dovoljno niske mirovine i sami će tražiti da rade i dalje." Drugi su situaciju uspoređivali s "američkim snom", aludirajući na sustav u kojem se rad do duboke starosti smatra normalnim.

Prema procjenama Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, očekuje se da će novu mjeru u 2026. godini koristiti gotovo devet tisuća umirovljenika. Iako je za neke to dobrodošla prilika, rasprava na Redditu jasno pokazuje da za većinu Hrvata ovo nije slika dostojanstvene starosti, već odraz sustava koji one koji su ga gradili prisiljava da rade dokle god mogu stajati na nogama.

