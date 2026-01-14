Hrvati opako zaratili zbog ovoga: 'Ma gule nas svi!'; Otkriveno tko jedini masno zarađuje

Prizor dostavljača s prepoznatljivom tirkiznom ili žutom torbom na leđima postao je svakodnevica na hrvatskim ulicama, no što se krije iza te praktičnosti? Jedna objava na hrvatskom Redditu pokrenula je lavinu komentara i otvorila žustru raspravu o stvarnoj cijeni dostave hrane, pitajući se tko na kraju plaća najveći ceh: ugostitelji, dostavljači ili sami kupci.

Objava pod naslovom "Ugostitelje guši dostava: 'Provizija je visoka, ne isplati se. Ispada da su Wolt i Glovo najveći restorani'" opisuje sustav u kojem, prema autoru, gube gotovo svi. Autor ističe visoke provizije koje dostavni servisi naplaćuju restoranima, a koje se navodno kreću i do 30 posto, zbog čega su ugostitelji prisiljeni dizati cijene.

Pritom izražava zabrinutost za radne uvjete dostavljača, mahom stranih radnika, spominjući lošu higijenu opreme i niske plaće.

Tko je prava žrtva sustava dostave?

Rasprava koja je uslijedila brzo je pokazala da zajednica ima podijeljena mišljenja o tome tko je stvarna žrtva. Jedan od najpopularnijih komentara s više od 160 glasova podrške oštro je kritizirao platforme, nazivajući ih "nemilosrdnim megakorporacijama" čija je praksa "do maksimuma eksploatacija svojih, mahom stranih, radnika uz zaobilaženje propisa kako bi maksimizirali svoj profit". Komentator je podsjetio na situaciju tijekom pandemije kada je Wolt, unatoč drastičnom porastu potražnje i profita, smanjio plaćanje po dostavi svojim radnicima.

S druge strane, mnogi korisnici nisu pokazali suosjećanje prema ugostiteljima. "Ugostitelji stvarno nisu žrtva u cijeloj priči. Oni samostalno odabiru biti na Glovu i Woltu jer im se to ekstremno isplati. Proviziju prebace na kupca podizanjem cijena", stoji u drugom popularnom komentaru.

Mnogi su se složili, dodajući da su restorani sami ukinuli vlastite dostave kako bi smanjili troškove radnika, a sada se žale na sustav koji su objeručke prihvatili.

Ova rasprava odražava širi problem takozvanog "platformskog kapitalizma", gdje tvrtke često posluju s gubitkom kako bi uništile konkurenciju, preuzele tržište i tek onda nametnule svoja pravila i cijene.

Promjena navika i potraga za alternativama

Usred kritika upućenih i platformama i restoranima, mnogi su Redditori podijelili svoja rješenja. "Brisanje Wolta i Glova je bila najbolja stvar koju sam napravio u životu", napisao je jedan korisnik, dok su drugi dodali da im se nakon toga "oporavio novčanik, a bome i broj na vagi".

Kao alternativa, sve više ljudi spominje povratak starim navikama: izravno naručivanje telefonom od restorana koji imaju vlastitu dostavu ili jednostavno odlazak po hranu osobno. Neki pak aplikacije koriste samo kako bi pregledali ponudu, a zatim narudžbu obavljaju pozivom.

Problematika radnih uvjeta dostavljača, koja je istaknuta u objavi, nije samo predmet internetskih rasprava. Na razini Europske unije nedavno je donesena direktiva o platformskim radnicima koja ima za cilj stati na kraj "lažnom samozapošljavanju" i osigurati radnicima veća prava, poput minimalne plaće i bolovanja. Ujedno, Hrvatska od početka 2026. godine uvodi stroža pravila za zapošljavanje stranih radnika, što bi također moglo utjecati na poslovanje dostavnih servisa.

Čini se da je nezadovoljstvo korisnika, ugostitelja i samih radnika doseglo točku u kojoj promjene postaju neizbježne, a rasprava na Redditu samo je jedan od pokazatelja da model koji se temelji na praktičnosti, ali zanemaruje održivost i poštene uvjete, polako dolazi na naplatu.

