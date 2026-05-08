Senzacija u Rimu: Dino Prižmić pobijedio Novaka Đokovića

Dino Prižmić u petak je šokirao sve i senzacionalno pobijedio jednog od najboljih tenisača svih vremena, Novaka Đokovića.

Đoković je bolje ušao u susret. Iskusni tenisač brzo je oduzeo servis Prižmiću te s ukupno dva breaka uvjerljivo osvojio prvi set sa 6:2. Prvi set obilježile su česte Prižmićeve pogreške, koje su dolazile kao posljedica agresivne igre koja mu se na kraju isplatila.

No, to 20-godišnjeg Splićanina nije obeshrabrilo. Drugi set je otvorio 'breakom' u kojem je Đokovića ostavio bez poena. U sljedećem gemu je potvrdio 'break', a onda to isto ponovio u sljedeća dva gema i poveo 4-0. Stečenu prednost je Dino bez većih poteškoća zadržao pa je nakon nešto više od 80 minuta igre odveo meč u odlučujući set.

Do petog gema trećeg seta Prižmić je izgubio dva poena na početnom udarcu, a Đoković samo jedan. No, tada je uslijedio sjajan gem hrvatskog reprezentativca koji je po treći put u meču slomio servis trenutno četvrtog tenisača svijeta i poveo 3-2.

U sljedećem gemu je Dino potvrdio 'break', a nakon 'teškaške' razmjene udaraca forhendima u osmom gemu, Splićanin je poveo sa 5-3 i došao na gem od najveće pobjede u karijeri. Đoković je produžio nadu osvojivši deveti gem i natjerao je Prižmića da servira za pobjedu.

Na koraku na kojem su se mnogi spotaknuli, Dino Prižmić je pokazao od kakvog je materijala napravljen. Izgubio je prvi poena desetog gema, ali je potom dočekao dvije Đokovićeve pogreške, još jedan poen osvojio servisom kojeg tenisač s najboljim reternom svih vremena nije uspio vratiti i došao do meč-lopte. Za kraj je, pobjedu je zapečatio asom svojim trećim u meču.

Trenutak Prižmićeve pobijede pogledajte OVDJE.

"Teško mi je nešto reći. Novak je moj idol, pun sam poštovanja prema njemu. Igrao sam nevjerojatno. No, želim ostati miran i pripremiti se za sljedeći meč", rekao je Prižmić koji je svoje poštoanje prema najuspješnijem tenisaču svih vremena iskazao i porukom koju je ispisao na kameri (kako to pobjednici mečeva na glavnim terenima čine na Masters 1000 turnirima) - "Nole, bilo mi je zadovoljstvo".

U sljedećem kolu Prižmić će igrati protiv boljeg iz susreta Uga Humberta i Vita Koprive.

Ovo je samo nastavak sjajne forme mladog Splićanina koji je prije samo dva tjedan slavio protiv šestog tenisača svijeta Bena Sheltona.

POGLEDAJTE VIDEO: Topot kopita i zatezanje uzda: 'Skup sport, ne bi imalo smisla uopće to skrivati'