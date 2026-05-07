Dino je nezaustavljiv: Nakon meča koji je trajao dva dana, osigurao okršaj s Đokovićem

Dino Prižmić nastavlja odličnu formu ovoga proljeća. U prvom kolu Masters 1000 turnira u Rimu pobijedio je Martona Fucsovicsa, 57. tenisača svijeta 6-4, 6-3.

Bio je to meč koji je počeo još jučer, a prekinut je zbog kiše nakon prvog seta koji je Prižmić dobio 6-4. U četvrtak nešto iza podneva Prižmić je nastavio gdje je stao i izbacio mađarskog igrača te osigurao dvoboj s Novakom Đokovićem u drugome kolu. Mladi je Splićanin jedini break u drugoj dionici dvoboja ostvario u osmom gemu kada je iskoristio četvrtu priliku za oduzimanje servisa suparniku. U toj je igri Prižmić naplatio neiskorištene prilike s početka seta, kod 1-0 je imao break-loptu, a kod 2-1 prednost 0-30 na servis Mađara što nije donijelo ploda, ali i spašenu break-loptu suparnika iz sedmog gema.

Bit će to drugi Prižmićev susret s Novakom Đokovićem. Prvi je bio na Australian Openu 2024. kada je u prvom kolu Novak slavio 3:1 u setovima, ali se Prižmić svijetu pokazao u najboljem svijetlu. Valja napomenuti kako je Novak ove godine odigrao tek 2 turnira, a meč s Prižmićem bit će mu prvi na zemljanoj podlozi.

POGLEDAJTE VIDEO: Baturov najteži ispit u FNC-u: 'Hatef je stvarno konj, pomogao mi je u pripremama za Kiću!'