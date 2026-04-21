Novinarka koja obožava Đokovića: 'Može postati predsjednik Srbije, ali nadam se da neće'

Argentinska novinarka Mariana Enriquez, spisateljica i dobitnica više novinarskih i književnih nagrada velika je navijačica i poznavateljica Novaka Đokovića, a nedavno je u razgovoru za teniski portal Clay otkrila što misli o Đokovićevim političkim ambicijama.

"On uvijek kaže da nema političke ambicije, ali mislim da ima, i to snažne. Posebno zato što vidi da stvari ne funkcioniraju i želi intervenirati i popraviti ih. Nisam sigurna koliku bi podršku imao, jer imam osjećaj da tenis nije u najboljem stanju da dopusti turbulencije, a ako dopustite pravu politiku, bit će turbulencija.

Može li postati predsjednik Srbije?

"Može, ali nadam se da neće", kazala je. "Stvar je u tome što on ne govori baš jasno o svojim političkim stavovima, i to već dugo, ali osjećam da ima konzervativne stavove, a biti pravoslavni kršćanin nosi političku težinu na Balkanu. Oprezan je po tom pitanju jer je vrlo inteligentan i zna što bi moglo dovesti do sukoba. 2008. govorio je o vraćanju Kosova i te je noći nastala velika buka. Od tada je oprezan, osim s Covidom, gdje je njegov stav - i stav njegovog oca - bio vrlo jasan.

Ne mogu zamisliti ujaka Tonija kako kaže "moj nećak je Spartak" dok je Nadal u hotelu s migrantima. Federer pritvoren u hotelu u Melbourneu, a godinama kasnije kaže da su ga pokušali otrovati? To jednostavno ne postoji za ostale", kazala je Argentinka.

Političko mišljenje povezano je i s njegovim djetinjstvom.

"To su teška pitanja i mislim da on sada više govori o njima, ali problem je u tome što je NATO bombardirao Srbiju jer je srpska vlada činila genocid. Očito, srpski narod s tim nije imao nikakve veze, ali to su izuzetno složena politička pitanja, gdje je Srbija završila kao stigmatizirana zemlja, ali i zemlja u kojoj je vlada počinila vrlo ozbiljna djela", kazala je Enriquez.

