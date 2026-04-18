Jedna od najboljih tenisačica današnjice otkrila što bi bila kada se ne bi bavila tenisom

Prva tenisačica svijeta Arina Sabalenka gostovala je kod Esquirea, za koji je snimila naslovnicu u plavom krznenom kaputu i visokim potpeticama, u raznolikom intervjuu i fotografiranju.

Bjeloruskoj tenisačici ide dobro i u privatnom i u profesionalnom životu. U rujnu je osvojila svoj drugi uzastopni US Open i ukupno četvrti Grand Slam naslov. Zatim je u ožujku objavila zaruke s poduzetnikom Georgiosom Frangulisom i svojim pratiteljima pokazala prsten optočen dijamantima.

Sabalenka je poznata po strastvenom ponašanju na terenu – ponekad i na štetu svojih reketa – no što bi radila da nije globalna teniska zvijezda?

"Boks ili možda modeling. Možda plus-size model. Bila bih dobra“, rekla je za Esquire.

"Do kraja života morat ću se baviti nečim gdje sam toliko agresivna – možda boksom – jer osjećam da jako dobro balansiram te dvije osobnosti. Na terenu sam prilično agresivna, vrlo emotivna, što mi treba da izvučem svoj najbolji tenis. Izvan terena sam potpuno drugačija osoba.“

Ipak, pokušava držati agresiju pod kontrolom i usmjeriti je na pravi način.

"Uvijek ću biti svoja“, rekla je. "Ali postoji granica kada postaneš loša osoba koju ne smiješ prijeći.“

Tu borbenost naslijedila je od oca Sergeja. Bio je profesionalni hokejaš i igrao za Bjelorusiju, no preminuo je iznenada od meningitisa 2019. godine u 43. godini.

Sabalenka je otvoreno govorila o tome kako ju je njegova iznenadna smrt potaknula da napravi nešto od sebe u tenisu.

"Naučio me da ostanem jaka bez obzira na sve, da budem pozitivna bez obzira na sve, da uživam u životu bez obzira na sve“, rekla je.

