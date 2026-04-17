NOVI UDARAC /

Đoković objavio lošu vijest: 'Nažalost, neću moći'

Đoković objavio lošu vijest: 'Nažalost, neću moći'
Foto: Shelley Lipton/ZUMA/SplashNews.com/Splash/Profimedia

Đoković je trenutno četvrti igrač na svijetu

17.4.2026.
13:47
Hina
Shelley Lipton/ZUMA/SplashNews.com/Splash/Profimedia
Bivši najbolji tenisač svijeta Srbin Novak Đoković (38) odustao je od nastupa na Masters 1000 turniru u Madridu zbog ozljede desnog ramena.

"Madride, nažalost neću moći sudjelovati ove godine. Nastavljam oporavak s ciljem skorog povratka," napisao je 24-struki Grand Slam pobjednik na svom profilu na društvenim mrežama.

Đoković zbog problema s ramenom nije igrao od ispadanja u četvrtom kolu Indian Wellsa prije mjesec dana, nakon čega je propustio turnire u Miamiju i Monte Carlu.

Njegov povratak sada se očekuje na drugom Mastersu 1000 turniru u Rimu, tijekom prve polovice svibnja, prije Roland Garrosa, drugog Grand Slam turnira sezone.

Đoković trenutačno drži četvrto mjesto na ATP ljestvici. U Madridu je imao malo bodova za braniti, budući je prošle godine ispao u drugom krugu.

Masters u Madridu na rasporedu je od 20. travnja do 3. svibnja.

POGLEDAJTE VIDEO: Toma Ostojić o nastupu na DONUT driftu na Bugatti Rimac poligonu

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima.
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
Još iz rubrike