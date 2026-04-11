Srpski novinar brutalno napao Đokovića: 'Nema Srbina koji je navijao za BiH!'

Novak Đoković ponovno se našao u središtu političko-medijske rasprave u Srbiji nakon svog nedavnog pojavljivanja u Zenici, gdje je prisustvovao susretu Bosne i Hercegovine protiv Italije. Njegov dolazak na Bilino polje izazvao je nove reakcije dijela javnosti i medija, osobito onih koji su bliski aktualnoj vlasti u Srbiji.

Kontroverze oko Đokovića traju već neko vrijeme, a dodatno su pojačane nakon što je javno podržao studentske prosvjede koji su uslijedili nakon tragedije i pada nadstrešnice u Novom Sadu. Upravo tada počinje razdoblje pojačanih kritika iz krugova koji ga optužuju da se politički distancirao od predsjednika Aleksandra Vučića i njegove administracije.

Među najglasnijima u tim kritikama ponovno se istaknuo novinar Dragan J. Vučićević, poznat po otvorenoj podršci aktualnoj vlasti. On je još ranije izazvao brojne reakcije kada je Đokovića nazvao “propalim teniserom”, unatoč činjenici da je riječ o jednom od najtrofejnijih sportaša u povijesti.

U svom posljednjem istupu Vučićević je komentirao atmosferu oko dolaska Đokovića u Zenicu te tvrdio da nijedan Srbin nije navijao za Bosnu i Hercegovinu u susretu protiv Italije.

“Nema Srbina koji je navijao za Bosnu i Hercegovinu protiv Italije i koji će poslije ovoga tek navijati za BiH”, poručio je Vučićević, nakon čega se ponovno osvrnuo na Đokovića.

“Da, bio je Novak Đoković u Zenici. Rekao sam za njega i ponovit ću opet, propali teniser, otkako je počeo da pumpa nije ništa osvojio niti će”, izjavio je.

Njegove izjave, osobito one usmjerene prema Đokoviću, izazvale su nove reakcije i kritike u dijelu srpske javnosti, gdje mu se spočitava način komunikacije te nedovoljno uvažavanje sportskih uspjeha jednog od najuspješnijih tenisača svih vremena.

