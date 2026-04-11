skandal zbog zenice /

Srpski novinar brutalno napao Đokovića: 'Nema Srbina koji je navijao za BiH!'

Srpski novinar brutalno napao Đokovića: 'Nema Srbina koji je navijao za BiH!'
Foto: Fabio Ferrari/LaPresse/Shutterstock Editorial/Profimedia

U svom posljednjem istupu Vučićević je komentirao atmosferu oko dolaska Đokovića u Zenicu.

11.4.2026.
11:46
Sportski.net
Novak Đoković ponovno se našao u središtu političko-medijske rasprave u Srbiji nakon svog nedavnog pojavljivanja u Zenici, gdje je prisustvovao susretu Bosne i Hercegovine protiv Italije. Njegov dolazak na Bilino polje izazvao je nove reakcije dijela javnosti i medija, osobito onih koji su bliski aktualnoj vlasti u Srbiji.

Kontroverze oko Đokovića traju već neko vrijeme, a dodatno su pojačane nakon što je javno podržao studentske prosvjede koji su uslijedili nakon tragedije i pada nadstrešnice u Novom Sadu. Upravo tada počinje razdoblje pojačanih kritika iz krugova koji ga optužuju da se politički distancirao od predsjednika Aleksandra Vučića i njegove administracije.

Među najglasnijima u tim kritikama ponovno se istaknuo novinar Dragan J. Vučićević, poznat po otvorenoj podršci aktualnoj vlasti. On je još ranije izazvao brojne reakcije kada je Đokovića nazvao “propalim teniserom”, unatoč činjenici da je riječ o jednom od najtrofejnijih sportaša u povijesti.

U svom posljednjem istupu Vučićević je komentirao atmosferu oko dolaska Đokovića u Zenicu te tvrdio da nijedan Srbin nije navijao za Bosnu i Hercegovinu u susretu protiv Italije. Njegovo iskaljenje pogledajte OVDJE

“Nema Srbina koji je navijao za Bosnu i Hercegovinu protiv Italije i koji će poslije ovoga tek navijati za BiH”, poručio je Vučićević, nakon čega se ponovno osvrnuo na Đokovića.

“Da, bio je Novak Đoković u Zenici. Rekao sam za njega i ponovit ću opet, propali teniser, otkako je počeo da pumpa nije ništa osvojio niti će”, izjavio je.

Njegove izjave, osobito one usmjerene prema Đokoviću, izazvale su nove reakcije i kritike u dijelu srpske javnosti, gdje mu se spočitava način komunikacije te nedovoljno uvažavanje sportskih uspjeha jednog od najuspješnijih tenisača svih vremena.

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
