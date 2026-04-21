Šok uoči Roland Garrosa: Drugi reket svijeta mogao bi zbog ozlijede propustiti Grand Slam

Španjolski tenisač Carlos Alcaraz suočava se s neizvjesnošću uoči najvažnijeg dijela sezone na zemlji, a njegov nastup na Roland Garrosu ozbiljno je doveden u pitanje.

Trenutačno drugi igrač svijeta i nedavni dobitnik Laureusove nagrade za sportaša godine i dalje se oporavlja od ozljede desnog ručnog zgloba, zbog koje je morao odustati od nastupa u Barceloni. Iako u početku nije djelovalo zabrinjavajuće, dodatne pretrage pokazale su da je problem ozbiljniji nego što se mislilo.

Presudni dani pred velikim turnirom

Alcaraz je ozljedu zadobio još u prvom kolu turnira u Barceloni, a iako je uspio završiti meč i upisati pobjedu, morao je odustati od daljnjeg natjecanja. Planirani dvoboj protiv Čeha Tomáša Macháča nije odigrao, a potom je propustio i Masters u Madridu.

„Sljedeći test bit će ključan. Pokušavamo učiniti sve da rezultati budu dobri. Moram biti strpljiv, ali zasad smo u redu i čekamo razvoj situacije”, izjavio je Alcaraz za španjolsku televiziju.

U narednim danima očekuju ga dodatni pregledi koji će odrediti daljnji tijek oporavka i eventualni povratak na teren.

Nevolje s ozljedom dolaze u trenutku kada je Alcaraz nedavno izgubio prvo mjesto na ATP ljestvici nakon poraza od Jannika Sinnera u finalu Monte Carla. Iako je sezona na zemlji tek u zamahu, svaki propušteni turnir dodatno komplicira njegovu poziciju.

Nakon odlaska Rafael Nadal, Alcaraz je preuzeo ulogu glavnog favorita na zemljanim terenima, a obrana naslova u Parizu bila je jedan od glavnih ciljeva ove sezone.

Ipak, sve ovisi o sljedećim liječničkim nalazima. Ako oporavak ne bude tekao prema planu, postoji realna mogućnost da mladi Španjolac propusti i Roland Garros, što bi bio veliki udarac za njega, ali i za cijeli teniski svijet.

