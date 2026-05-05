NIJE NEPOZNATO LICE

Đoković se vraća nakon ozljede i odmah povlaći veliki potez u svom timu!

Foto: Marcin Cholewinski/ZUMA Press Wire/Shutterstock Editorial/Profimedia

Uoči povratka odlučio je napraviti i značajnu promjenu u svom stručnom stožeru.

5.5.2026.
15:24
Sportski.net
Novak Đoković vraća se na teren u ključnom dijelu sezone na zemlji, a njegov nastup na Mastersu u Rimu bit će više od običnog turnira, poslužit će kao važna priprema za Roland Garros, vrhunac proljetnog dijela teniske godine.

Nakon kraće pauze uzrokovane problemima s laktom, srpski tenisač ponovno ulazi u natjecateljski ritam, ali ne samo s reketom u ruci. Uoči povratka odlučio je napraviti i značajnu promjenu u svom stručnom stožeru.

Đoković je angažirao novog fizioterapeuta, Portugalca Carlosa Costu, čime je otvorio novo poglavlje u segmentu koji je godinama bio stabilan. Tu je ulogu dugo obnašao Miljan Amanović, jedan od najbližih i najdugovječnijih članova njegovog tima.

Iako se na prvi pogled čini kao iznenadna odluka, riječ je o potezu koji ima svoje temelje. Costa nije nepoznato lice u Đokovićevu okruženju, njihova suradnja započela je još tijekom turnira u Indian Wellsu, gdje su prvi put testirali zajednički rad.

Carlos Costa iza sebe ima bogato iskustvo rada s vrhunskim tenisačima. Tijekom karijere surađivao je s imenima poput Ane Ivanović, Tommyja Haasa, Tomaša Berdycha i Joãoa Souse, a godinama je i dio medicinskog tima portugalskih reprezentacija u Davis Cupu i Fed Cupu.

Upravo to iskustvo moglo bi biti ključno u fazi sezone kada je fizička priprema presudna, osobito na zahtjevnoj zemljanoj podlozi.

