Danijelu Dvornik ganuo poklon od unuke Balie Dee: Odlučila ga je zabilježiti za sva vremena

Udovica kralja funka Dine Dvornika, Danijela Dvornik (59), pohvalila se na društvenim mrežama posebnim iznenađenjem koje joj je priredila starija unuka Balie Dee (8). Naime, Danijela je na Instagramu otkrila kako je simboličan crtež svoje unuke odlučila pretvoriti u trajnu uspomenu - tetovažu.

“Crtež od Balie napokon je dobio svoju tetovažu. Čekam Lumi”, napisala je Danijela uz fotografiju na kojoj se vidi kako je unukin crtež istetovirala na gležanj.

Balie Dee i Lumi Wren kćeri su influencerice Elle Dvornik (34), koje je dobila u braku s Britancem Charlesom Pearceom (48). Starija Balie ima osam godina, dok Lumi ima šest.

Razvod još nije finaliziran

Podsjetimo, Ella i Charles trenutačno prolaze kroz proces razvoda. Njihove kćeri žive s ocem u Istri, dok Ella boravi u Zagrebu, gdje živi kao podstanarka te s djevojčicama provodi vrijeme svaki drugi tjedan.

Par se vjenčao u veljači 2019. godine u Las Vegas, nakon pet godina veze. Brakorazvodna parnica pokrenuta je 2022. godine, a njihov odnos i dalje privlači pažnju javnosti.