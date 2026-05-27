Suprug ministrice novi je guverner HNB-a! Brusio karijeru u HANFA-i

Na sastanku parlamentarne većine u srijedu ujutro dogovoreno da će novi šef HNB-a biti dosadašnji predsjednik Upravnog vijeća HANFA-e - Ante Žigman, doznaje Večernji list. Sabor je, podsjetimo, jučer razriješio dosadašnjeg guvernera Borisa Vujčića.

Dr. sc. Ante Žigman karijeru je i započeo u HNB-u. Od 2018. godine bio je predsjednik Upravnog vijeća Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga - HANFA-e, koja obuhvaća sve financijske nebankarske usluge, od regulacije i nadzora tržišta kapitala, osiguranja, investicijskih i mirovinskih fondova do pružatelja usluga virtualne imovine.

Član je Odbora nadzornih tijela, Upravnog odbora i Odbora za kontrolu kvalitete Europskog nadzornog tijela za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje, EIOPA-e, te je predsjednik EIOPA-ina Upravljačkog odbora za rizike i financijsku stabilnost. Član je i Odbora nadzornih tijela Europskog nadzornog tijela za vrijednosne papire i tržišta kapitala, ESMA-e, a od srpnja 2025. i član Upravnog odbora ESMA-e.

Prije HANFA-e bio je i pomoćnik ministra financija za makroekonomske analize i planiranje te državni tajnik u Ministarstvu financija. Bio je i potpredsjednik Povjerenstva za fiskalnu politiku Hrvatskog sabora te član pododbora za javni dug Ekonomskog i financijskog odbora, ESDM-a. Autor je niza znanstvenih i stručnih radova iz područja fiskalne politike i financija te aktivan predavač kolegija iz područja ekonomije i financija.

Inače, Ante Žigman suprug je ministrice regionalnog razvoja i fondova Europske unije u Vladi Republike Hrvatske - Nataše Mikuš-Žigman. Ona je na toj poziciji nasljedila Šimu Erlića kada je postao gradonačelnik Zadra i morao prepustiti svoje mjesto. Mikuš Žigman na mjesto ministrice došla je na novo radno mjesto s pozicije direktorice sektora Poslovna održivost i zelena transformacija u Podravci, gdje je bila zaposlena od 2023. godine.