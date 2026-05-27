NASLJEDNIK VUJČIĆA /

Suprug ministrice novi je guverner HNB-a! Brusio karijeru u HANFA-i

Suprug ministrice novi je guverner HNB-a! Brusio karijeru u HANFA-i
Foto: Net.hr

Prije imenovanja na čelo Hanfe obnašao je brojne važne dužnosti, među kojima su pomoćnik ministra financija za makroekonomske analize i planiranje te državni tajnik u Ministarstvu financija

27.5.2026.
9:06
Tajana Gvardiol
Net.hr
Na sastanku parlamentarne većine u srijedu ujutro dogovoreno da će novi šef HNB-a biti dosadašnji predsjednik Upravnog vijeća HANFA-e - Ante Žigman, doznaje Večernji list.  Sabor je, podsjetimo, jučer razriješio dosadašnjeg guvernera Borisa Vujčića.

Dr. sc. Ante Žigman karijeru je i započeo u HNB-u. Od 2018. godine bio je predsjednik Upravnog vijeća Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga - HANFA-e, koja obuhvaća sve financijske nebankarske usluge, od regulacije i nadzora tržišta kapitala, osiguranja, investicijskih i mirovinskih fondova do pružatelja usluga virtualne imovine.

Član je Odbora nadzornih tijela, Upravnog odbora i Odbora za kontrolu kvalitete Europskog nadzornog tijela za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje, EIOPA-e, te je predsjednik EIOPA-ina Upravljačkog odbora za rizike i financijsku stabilnost. Član je i Odbora nadzornih tijela Europskog nadzornog tijela za vrijednosne papire i tržišta kapitala, ESMA-e, a od srpnja 2025. i član Upravnog odbora ESMA-e.

Supruga je ministrica regionalnog razvoja i EU fondova

Prije HANFA-e bio je i pomoćnik ministra financija za makroekonomske analize i planiranje te državni tajnik u Ministarstvu financija. Bio je i potpredsjednik Povjerenstva za fiskalnu politiku Hrvatskog sabora te član pododbora za javni dug Ekonomskog i financijskog odbora, ESDM-a. Autor je niza znanstvenih i stručnih radova iz područja fiskalne politike i financija te aktivan predavač kolegija iz područja ekonomije i financija.

Inače, Ante Žigman suprug je ministrice regionalnog razvoja i fondova Europske unije u Vladi Republike Hrvatske - Nataše Mikuš-Žigman. Ona je na toj poziciji nasljedila Šimu Erlića kada je postao gradonačelnik Zadra i morao prepustiti svoje mjesto. Mikuš Žigman na mjesto ministrice došla je na novo radno mjesto s pozicije direktorice sektora Poslovna održivost i zelena transformacija u Podravci, gdje je bila zaposlena od 2023. godine.

Ante žigmanHnbBoris Vujčić
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
