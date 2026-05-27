Imovinska kartica novog guvernera HNB-a: Dionice, nekretnine, ali jedno ne posjeduje

Ante Žigman naslijedit će Borisa Vujčića kao novi guverner HNB-a. Zavirili smo u imovinsku karticu dosadašnjeg predsjednika Upravnog vijeća Hanfe.

Žigman je kao šef Hanfe primao mjesečnu neto plaću od 6.401,80 eura dok supruga Nataša Mikuš Žigman, inače ministrica regionalnog razvoja i fondova Europske unije, prima 4.527,75 eura neto plaće.

Kredit i nekretnine

Žigman, stoji dalje u imovinskoj kartici, ima kredit na 25 godina koji je podigao 2007. u iznosu od 183.300,75 eura s mjesečnom ratom od 922,58 eura dok supruga ima kredit iz 2023. u iznosu od 25.000 eura, kojem mjesečni anuitet iznosi 359,25 eura.

Žigman je vlasnik stana u Zagrebu od 90 kvadrata, djelomično kupljen kreditom. Procjenjuje se da je vrijednost stana 350.000 eura. Vlasnik je i dvije garaže.

Zanimljivo, ni Žigman ni supruga ne posjeduju automobile. Ali, zato imaju dionice.

Dionice Nvidie, Tesle, Pfizera

Žigman posjeduje dionice Advanced Micro Devicesa, Nvidia, Tesle, Intela, Pfizera i Hrvatskog telekoma. Posjeduje i državne obveznice i trezorske zapise u ukupnoj vrijednosti od 28.000 eura. Supruga posjeduje dionice Hrvatskog telekoma.

Žignam je dodatno uspio uštedjeti 4000 eura.

Supruga prednjači u štednji i nekretninama

Supruga prednjači u štednji s 25.233 eura, a ima i kuću u Jablanovcu, površine 713 kvadrata, koju je stekla kupnjom i darovnim ugovorom. Vrijednost nekretnine procjenjuje se na 250.000 eura.

Ministrica je vlasnica i livade u Jablanovcu površine 1213 kvadrata, dok u suvlsništvu s trećim osobama ima vikendicu na Viru od 145 kvadrata, procijenjene vrijednosti 150.000 eura.

Tu je i stan u Puli od 85,56 metara kvadratnih i procijenjene vrijednosti 200.000 eura, kupljen kreditom i novcem od štednje.