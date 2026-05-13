Prvi gay košarkaš izgubio bitku s teškom bolešću

Od posljedica tumora na mozgu preminuo je Jason Collins, prvi NBA igrač koji je otvoreno priznao da je homoseksualac.

Collins je prošle zime otputovao u Singapur kako bi primio eksperimentalne tretmane koji još nisu odobreni u Sjedinjenim Američkim Državama. Kako piše ESPN, ti su tretmani bili dovoljno uspješni da se vrati kući, prisustvuje događanjima tijekom NBA All-Star vikenda u Los Angelesu i ode na utakmicu svog bivšeg sveučilišta Stanford. No rak se nedavno vratio, a Collins je mirno preminuo u svom domu u Los Angelesu, okružen obitelji.

“Slomljenog srca objavljujemo da je Jason Collins, naš voljeni suprug, sin, brat i ujak, preminuo nakon hrabre borbe s karcinomom”, stoji u priopćenju njegove obitelji koje je objavio NBA. “Jason je mijenjao živote na neočekivane načine i bio inspiracija svima koji su ga poznavali, kao i onima koji su mu se divili izdaleka. Zahvalni smo na ogromnoj podršci i molitvama tijekom posljednjih osam mjeseci te na iznimnoj medicinskoj skrbi koju je Jason dobio od svojih liječnika i medicinskih sestara. Našoj će obitelji silno nedostajati.”

Collins se umirovio 2014. godine nakon 13-godišnje karijere tijekom koje je igrao za New Jersey Netse, Memphis, Minnesotu, Atlantu, Boston, Washington i ponovno Netse nakon njihova preseljenja u Brooklyn. Godine 2013. javno je objavio da je homoseksualac u naslovnoj priči časopisa Sports Illustrated, postavši prvi otvoreno homoseksualni sportaš koji je zaigrao u jednoj od četiri najveće sjevernoameričke sportske lige.

“Kad sam odlučio javno priznati da sam homoseksualac, nije bilo nikakvog skandala ni sličnog”, rekao je Collins za ESPN u studenome. “Bilo je to jednostavno: osjećam da sam dovoljno dobar za igranje u NBA ligi i, usput, homoseksualac sam. Samo da svi znaju, karte su na stolu, to sam ja. Srećom, Netsi su bili momčad koja mi je pružila priliku.”

Collins je odigrao 22 utakmice za Netse tijekom sezone 2013./14., zajedno sa suigračima Kevinom Garnettom, Paulom Pierceom, Brookom Lopezom i Joeom Johnsonom. Trener te momčadi bio je Jason Kidd, s kojim je Collins ranije igrao u New Jersey Netsima koji su stigli do NBA finala 2002./03.

“Ovo zaista boli. Jason Collins bio je pionir. Imao je hrabrost kakva se rijetko viđa. Bio je nevjerojatan suigrač. A to što je bio u Brooklynu na početku mog trenerskog puta značilo mi je jako puno. Svi koji su ga poznavali bili su blagoslovljeni što su ga mogli nazvati prijateljem. Već nam nedostaješ, brate moj. Počivaj u miru”, napisao je Kidd na X-u.

— Jason Kidd (@RealJasonKidd) May 12, 2026

Prošlog je tjedna Jason Collins dobio inauguralnu nagradu Bill Walton Global Champion Award na summitu Green Sports Alliancea. Bio je previše bolestan da bi prisustvovao ceremoniji pa je nagradu u njegovo ime preuzeo njegov brat.

“Rekao sam ovo svom bratu prije nego što sam došao ovamo: On je najhrabriji i najsnažniji čovjek kojeg sam ikada poznavao”, rekao je Jarron Collins primajući nagradu.

