FIFA dobila žestoko upozorenje od znanstvenika: 'Igrače izlažete riziku'
FIFA je uoči početka Svjetskog prvenstva, koje je sada manje od mjesec dana udaljeno, dobila jedno veliko upozorenje od grupe vodećih svjetskih znanstvenika.
BBC piše kako su znanstvenici u otvorenom pismu upozorili FIFA-u da su njezine trenutne mjere sigurnosti od vrućine za Svjetsko prvenstvo 2026. "neadekvatne" i da bi igrače mogle izložiti ozbiljnom riziku. Riječ je o stručnjacima u području zdravlja, klime i sportskih performansi. Oni su zajedničkim istraživanjem zaključili da je FIFA-ine mjere nemoguće opravdati.
Pozivaju FIFA-u da uvede jače mjere zaštite, uključujući dulje pauze za hlađenje i jasnije protokole za odgađanje utakmica u ekstremnim uvjetima. Znanstvenici su upozorili da čak 14 od 16 stadiona prelaze opasne razine što se tiče potencijalnih vrućina.
Kakve su FIFA-ine trenutne mjere?
Kao dio svoje "predanosti dobrobiti igrača", FIFA je uvela obvezne trominutne pauze za hlađenje u svakom poluvremenu svake utakmice na turniru, bez obzira na vremenske uvjete. Na svim utakmicama na otvorenom bit će klimatizirane klupe za tehničko osoblje i zamjenske igrače.
FIFA također koristi zlatni standard za mjeru topline u sportu, temperaturu vlažnog termometra (WBGT), koja procjenjuje fizički toplinski stres na tijelo i kombinira toplinu i vlažnost. WBGT od oko 28°C se općenito smatra pragom na kojem toplinski stres postaje značajna briga za elitne sportaše.
Prema FIFA-inom priručniku za hitnu pomoć, ako je očitanje WBGT-a blizu, na ili iznad 32 °C, organizatori utakmice trebali bi se dogovoriti "koje mjere opreza treba poduzeti kako bi se spriječila pojava bilo kakve bolesti povezane s vrućinom".
Što traže znanstvenici?
Među 20 stručnjaka koji su potpisali pismo nalaze se vodeći akademici iz Ujedinjenog Kraljevstva, SAD-a, Kanade, Australije i Europe. Oni u svom pismu traže: Odgađanje utakmica s WBGT-om iznad 28 stupnja Celzijeva, pauze za hlađenje od barem šest minuta, poboljšane uvjete za hlađenje igrača, redovita ažuriranja smjernica temeljenih na najnovijim znanstvenim istraživanjima. Također, pozivaju FIFA-u da usvoji standarde koje je predložio globalni sindikat igrača Fifpro.
FIFA je odbila izravno komentirati pismo ili tvrdnje znanstvenika, ali je rekla da će na turniru koristiti "višeslojni model ublažavanja vrućine", s mjerama prilagođenim uvjetima u stvarnom vremenu.