TROPSKI UVJETI /

FIFA dobila žestoko upozorenje od znanstvenika: 'Igrače izlažete riziku'

FIFA dobila žestoko upozorenje od znanstvenika: 'Igrače izlažete riziku'
Foto: Marco Bader/imago sportfotodienst/Profimedia

Pozivaju FIFA-u da uvede jače mjere zaštite, uključujući dulje pauze za hlađenje i jasnije protokole za odgađanje utakmica

14.5.2026.
16:31
Sportski.net
Marco Bader/imago sportfotodienst/Profimedia
FIFA je uoči početka Svjetskog prvenstva, koje je sada manje od mjesec dana udaljeno, dobila jedno veliko upozorenje od grupe vodećih svjetskih znanstvenika.

BBC piše kako su znanstvenici u otvorenom pismu upozorili FIFA-u da su njezine trenutne mjere sigurnosti od vrućine za Svjetsko prvenstvo 2026. "neadekvatne" i da bi igrače mogle izložiti ozbiljnom riziku. Riječ je o stručnjacima u području zdravlja, klime i sportskih performansi. Oni su zajedničkim istraživanjem zaključili da je FIFA-ine mjere nemoguće opravdati. 

Pozivaju FIFA-u da uvede jače mjere zaštite, uključujući dulje pauze za hlađenje i jasnije protokole za odgađanje utakmica u ekstremnim uvjetima. Znanstvenici su upozorili da čak 14 od 16 stadiona prelaze opasne razine što se tiče potencijalnih vrućina. 

Kakve su FIFA-ine trenutne mjere?

Kao dio svoje "predanosti dobrobiti igrača", FIFA je uvela obvezne trominutne pauze za hlađenje u svakom poluvremenu svake utakmice na turniru, bez obzira na vremenske uvjete. Na svim utakmicama na otvorenom bit će klimatizirane klupe za tehničko osoblje i zamjenske igrače.

FIFA također koristi zlatni standard za mjeru topline u sportu, temperaturu vlažnog termometra (WBGT), koja procjenjuje fizički toplinski stres na tijelo i kombinira toplinu i vlažnost. WBGT od oko 28°C se općenito smatra pragom na kojem toplinski stres postaje značajna briga za elitne sportaše.

Prema FIFA-inom priručniku za hitnu pomoć, ako je očitanje WBGT-a blizu, na ili iznad 32 °C, organizatori utakmice trebali bi se dogovoriti "koje mjere opreza treba poduzeti kako bi se spriječila pojava bilo kakve bolesti povezane s vrućinom".

Što traže znanstvenici?

Među 20 stručnjaka koji su potpisali pismo nalaze se vodeći akademici iz Ujedinjenog Kraljevstva, SAD-a, Kanade, Australije i Europe. Oni u svom pismu traže: Odgađanje utakmica s WBGT-om iznad 28 stupnja Celzijeva, pauze za hlađenje od barem šest minuta, poboljšane uvjete za hlađenje igrača, redovita ažuriranja smjernica temeljenih na najnovijim znanstvenim istraživanjima. Također, pozivaju FIFA-u da usvoji standarde koje je predložio globalni sindikat igrača Fifpro

FIFA je odbila izravno komentirati pismo ili tvrdnje znanstvenika, ali je rekla da će na turniru koristiti "višeslojni model ublažavanja vrućine", s mjerama prilagođenim uvjetima u stvarnom vremenu.

