Bosna i Hercegovina gradi Nacionalni stadion! Evo kako bi mogao izgledati

Bosnia and Herzegovina bi u narednim godinama trebala dobiti Nacionalni stadion u Zenici, a novi objekt planiran je na mjestu sadašnjeg Stadiona Bilino Polje, dugogodišnjeg doma reprezentacije.

Iako se ranije spominjala mogućnost gradnje u Sarajevu, na kraju je odlučeno da nacionalni stadion bude izgrađen u Zenici. U međuvremenu se pojavio i video idejnog projekta koji prikazuje izgled budućeg stadiona i izazvao je veliku pažnju među navijačima.

Prema ranijim najavama, kompletna projektna dokumentacija trebala bi biti završena do kolovoza, dok bi gradnja mogla početi do kraja godine ako se osiguraju financijska sredstva. Procjenjuje se da će projekt vrijediti oko 130 milijuna eura.

Osim reprezentacije BiH, novi stadion koristit će i Čelik.