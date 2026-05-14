PRVI KADROVI /

Bosna i Hercegovina gradi Nacionalni stadion! Evo kako bi mogao izgledati

Bosna i Hercegovina gradi Nacionalni stadion! Evo kako bi mogao izgledati
Foto: Fabio Ferrari/LaPresse/Shutterstock Editorial/Profimedia

I susjedi bi mogli dobiti nacionalni stadion prije Hrvatske.

14.5.2026.
14:53
Sportski.net
Fabio Ferrari/LaPresse/Shutterstock Editorial/Profimedia
Bosnia and Herzegovina bi u narednim godinama trebala dobiti Nacionalni stadion u Zenici, a novi objekt planiran je na mjestu sadašnjeg Stadiona Bilino Polje, dugogodišnjeg doma reprezentacije.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Iako se ranije spominjala mogućnost gradnje u Sarajevu, na kraju je odlučeno da nacionalni stadion bude izgrađen u Zenici. U međuvremenu se pojavio i video idejnog projekta koji prikazuje izgled budućeg stadiona i izazvao je veliku pažnju među navijačima.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prema ranijim najavama, kompletna projektna dokumentacija trebala bi biti završena do kolovoza, dok bi gradnja mogla početi do kraja godine ako se osiguraju financijska sredstva. Procjenjuje se da će projekt vrijediti oko 130 milijuna eura.

Osim reprezentacije BiH, novi stadion koristit će i Čelik.

ZenicaStadionBosna I Hercegovina
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
