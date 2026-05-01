Utučeni Jokić nakon iznenađujućeg ispadanja: 'Da smo u Srbiji, svi bi dobili otkaz'

Momčad Minnesota Timberwolvesa pomalo se neočekivano kvalificirala u polufinale Zapadne konferencije nakon što je s 4-2 u seriji bila bolja od Denver Nuggetsa.

Timberwolvesi su do te velike pobjede stigli bez brojnih zvijezda, uključujući All-NBA beka Anthonyja Edwardsa, Dontea DiVincenza, junaka četvrte utakmice Ayoa Dosunmua i veterana Kylea Andersona.

Desetkovane Timberwolvese do senzacionalne pobjede predvodio je Jaden McDaniels, koji je zabio 32 koša, dok je najbolji u redovima Denvera ponovno bio srpski košarkaš Nikola Jokić.

"Promjene? To nije bila moja odluka, da budem iskren. Da smo u Srbiji, svi bi dobili otkaz“, rekao je Jokić pa komentirao izostanke Paytona Watsona i Aarona Gordona: "Ne možemo razmišljati o tome. I njima je nedostajalo puno igrača, pa su opet pobijedili. Trebali su nam, ali kad ih nema, ne možemo o tome razmišljati“, rekao je srpski košarkaš koji je otkrio i što vidi kao glavni razlog poraza:

"Nije greška trenera što nismo hvatali lopte. Nema smisla kriviti ni Davida Adelmana. Krivi smo samo mi. Imali smo 54 pobjede i bili treći. Pronašli smo način kako dobiti neke utakmice, ali ne želim kriviti ozljede za to što nismo prošli dalje. Moja budućnost? Želim zauvijek ostati u Nuggetsima“, zaključio je Jokić, prenosi portal HoopsHype.

Nikola Jokic: “We just lost in the first round. I think we are far away.”



Changes needed?



“That’s not my decision. Definitely, if we were in Serbia, we would all be fired.” pic.twitter.com/9JfZftejzt — Anthony Slater (@anthonyVslater) May 1, 2026

