Wolvesi izbacili Jokićeve Nuggetse, Knicksi povijesno razbili Atlantu za polufinale

Minnesota Timberwolvesi i New York Knicksi prošli su jutros po hrvatskom vremenu u drugi krug NBA doigravanja pobjedama protiv Denver Nuggetsa i Atlanta Hawksa.

Minnesota Timberwolvesi su u prvom krugu NBA doigravanja izbacili Denver Nuggetse, predvođene srpskom zvijezdom Nikolom Jokićem, rezultatom 110-98, osiguravši pobjedu od 4-2 za plasman u drugi krug protiv San Antonio Spursa. New York Knicksi su nadmašili u gostima Atlantu 140-89, osiguravši pobjedu od 4-2.

Igrači New Yorka pružili su jednu od najdominantnijih izvedbi u povijesti NBA doigravanja.To je bio najveći broj poena koje su Knicksi postigli u doigravanju i njihova najveća razlika od 51 poena u doigravanju. Jedina veća razlika u pobjedi u povijesti kluba dogodila se ranije ove godine, kada je New York 21. siječnja pobijedio Brooklyn Netse 120-66.

Knicksi su uvjerljivo završili seriju, vodeći Hawkse s čak 61 koševa prednosti prije nego što su u posljednjoj četvrtini stavili svoju najbolju postavu na klupu.

OG Anunoby postigao je 26 od svojih 29 poena u prvom poluvremenu Hawksi su pretrpjeli drugi najgori poraz u doigravanju u povijesti franšize. Tadašnji St. Louis Hawks izgubio je od Minneapolis Lakersa 1956. s 133-75. New York, koji je u prvom poluvremenu ostvario seriju od čak 63-11, predvodio je s čak 61 poenom razlike i pobijedio Hawkse treću utakmicu zaredom te se plasirao u polufinale konferencije četvrtu godinu zaredom.

Karl-Anthony Towns ostvario je svoj drugi triple-double u karijeri s 12 poena, 11 skokova i 10 asistencija, uz tri ukradene lopte.Svih 15 igrača New Yorka postiglo je poene u 6. utakmici serije, Mikal Bridges dodao je 24 poena, dok je Jaylen Brunson imao 17 koševa i osam asistencija.

Atlantu je predvodio Jaylen Johnson s 21 poenom, osam skokova i šest asistencija, dok su C.J. McCollum, Nichelle Alexander-Walker i Jonathan Cummings dodali po 11 koševa. Centar New Yorka Mitchell Robinson i bek Atlante Dyson Daniels isključeni su iz igre nakon fizičkog sukoba sredinom druge četvrtine, kada su Knicksi vodili s 72-22.

Knicksi su osigurali mjesto u polufinalu Istočne konferencije, tamo će se suočiti ili s Boston Celticsima ili s Philadelphia 76ersima. Rezultat te serije je izjednačen na 3-3 nakon pobjede Philadelphije od 106-93. Tyrese Maxey postigao je 30 poena dok je Philadelphia u naletu ponovno pobijedila Boston, prisiljavajući ih na odlučujuću sedmu utakmicu serije prvog kola.

Drugoplasirani Celticsi vodili su u seriji 3-1 nakon pobjede od 32 koša razlike u Philadelphiji u nedjelju, ali su se sedmoplasirani Sixersi oporavili i ostvarili dvoznamenkaste pobjede u 5. i 6. utakmici. Ekipe će se ponovno okupiti u subotu u Bostonu, gdje će Sixersi pokušati završiti preokret u seriji 3-1 po prvi put u povijesti franšize.

Paul George dodao je 23 poena za Philadelphiju, dok je Joel Embiid imao 19 poena, 10 skokova i osam asistencija u svojoj trećoj utakmici otkako se vratio s hitne operacije slijepog crijeva. Jaylen Brown predvodio je Boston s 18 poena, ali je i imao pet od ukupno 13 izgubljenih lopti svoje momčadi.

Rezerva Terrence Shannon Jr. postigao je 24 poena i pomogao Minnesoti da u šestoj utakmici u Minneapolisu pobijedi i izbaci Denver. Timberwolvesi su se plasirali u polufinale Zapadne konferencije, a suočit će se sa Spursima, dok je prva utakmica zakazana za ponedjeljak u San Antoniju.

Bez All-NBA beka Anthonyja Edwardsa (koljeno), Dontea DiVincenza (Ahilova tetiva), junaka četvrte utakmice Ayoa Dosunmua (list) i veterana Kylea Andersona (bolest), Timberwolvesi su se okrenuli Shannonu, koji nije igrao u prve tri utakmice serije. On se istaknuo, zaključivši svoj šut iz igre 9 od 20, te ključnom tricom koja je pokrenula seriju Timberwolvesa od 10-1 koja je okončala utakmicu. Jaden McDaniels postigao je 32 koša, Julius Randle 18 poena, dok je Naz Reed imao 15 koševa i sedam skokova. Rudy Gobert završio je utakmicu s 10 poena, 13 skokova i osam asistencija. Najučinkovitiji igrač Denvera bio je srbijanski centar Nikola Jokić s 28 poena (11/19 šut iz igre), uz 10 asistencija i devet skokova. Cameron Johnson dodao je 27 koševa i osam skokova, Tim Hardaway Jr. postigao je 13 poena, dok je Jamal Murray ubacio 12 koševa i šest skokova. ma (28), asistencijama (10) i skokovima (devet).

