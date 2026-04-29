Spursi prošli Blazerse u pet utakmica lude serije, Sixersi se spasili protiv Bostona

San Antonio Spursi plasirali su se u polufinale Zapadne konferencije nakon što su jutros po našem vremenu pobijedili Portland Trail Blazerse u petoj utakmici prvog kruga NBA doigravanja kod kuće s 114-95.

Na Istoku je Boston propustio priliku za prolazak dalje, izgubivši petoj utakmicu od Philadelphije.

San Antonio se plasirao u drugi krug doigravanja prvi put od sezone 2016./17., a juri svoj prvi naslov od 2014., godine.Iako je Portland u današnjoj utakmici šutirao 19 puta više od domaće momčadi, San Antonio je bio puno učinkovitiji. Spursi su nakon poluvremena imali 20 poena prednosti, a odnos snaga na terenu nije se promijenio ni u sljedećem razdoblju.

Za San Antonio, teret postizanja poena podijelili su De'Aaron Fox (21), Julian Champagnie (19), te Dylan Harper i Victor Wembanyama (14 skokova, 6 blokada), koji su svaki postigli po 17 poena. Za Portland je Deni Avdija postigao 22 poena, ali nije imao stvarnu pomoć od suigrača.

San Antonio će se u polufinalu konferencije suočiti s boljim iz susreta između Minnesota Timberwolvesa i Denver Nuggetsa, pri čemu Minnesota trenutno vodi u seriji s 3-2 u pobjedama.

Na Istoku je Boston propustio priliku za prolazak. Celticsi su prije današnje domaće utakmice vodili s 3-1 u pobjedama i dugo su bili u vodstvu s više od deset poena, posljednji put kod 63-52, prije nego što je Philadelphia preokrenula utakmicu i produžila seriju briljantnom posljednjom četvrtinom.

Joel Embiid predvodio je 76erse s 33 koša i osam asistencija, Tyrese Maxey je pridonio s 25 koša, dok su za Boston Jayson Tatum (16 skokova) i Jaylen Brown postigli 24, odnosno 22 poena.

"Dominirao je, posebno u drugom poluvremenu", rekao je Maxey o Embiidu.

"Odradio je izvanredan posao i cijelo vrijeme je impresionirao svojom prisutnošću na parketu. Jako smo ponosni na njega i ovo su nastupi koje treba pokazati u doigravanju", dodao je Maxey.

"Embiid je prelako dobivao šuteve. Moramo mu to puno otežati. Upucavao je neke lake šuteve, što ga je samo ohrabrilo", rekao je Brown o lošoj obrambenoj igri Bostona protiv bivšeg najkorisnijeg igrača lige.

Šesta utakmica održat će se u gradu bratske ljubavi u četvrtak navečer, a moguća je sedma u Bostonu nekoliko dana kasnije.

Atlanta će se također boriti za svoje mjesto u šestoj utakmici kod kuće nakon što su bili praktički bez obrane protiv New York Knicksa u Madison Square Gardenu. Knicksi su dominirali cijelo vrijeme i na kraju pobijedili 126-97.

Jalen Brunson je blistao, postigavši ​​39 poena i dodavši osam asistencija, pogodio je 15 od 23 šuta iz igre, a nijedan drugi igrač na terenu nije postigao više od 18 koševa.

Šesta utakmica u Atlanti također će biti na rasporedu u petak navečer.

"Znam da će pokušati nametnuti situaciju kada se vrate kući. Moramo biti spremni na sve. Znamo što dolazi", rekao je igrač Knicksa Jordan Clarkson nakon utakmice.

