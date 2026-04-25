Najbolji igrač Portlanda ostao bez zuba nakon brutalnog sudara, gledatelji ostali u šoku

Deni Avdija, košarkaš Portland Trail Blazersa, doživio je neugodan trenutak na susretu protiv San Antonio Spursa, koji je obilježio i fizički duel i rezultatski preokret domaćina.

Incident se dogodio u završnici druge četvrtine kada je u borbi za poziciju De’Aaron Fox nenamjerno laktom pogodio izraelskog reprezentativca u lice. Avdija je nakon udarca ostao bez dijela zuba, što je odmah privuklo pažnju sudaca i ekipe na terenu.

U početku je dosuđen prekršaj u napadu nad Foxom, no nakon trenerskog čelendža odluka je promijenjena. Na kraju je Avdiji dosuđen faul, dok je Fox oslobođen prekršaja, a situacija je dodatno podigla tenzije na parketu. Nespretnu situaciju pogledajte OVDJE

Deni Avdija's tooth after getting hit with an elbow 😳 pic.twitter.com/aynqCj2RpK — SportsCenter (@SportsCenter) April 25, 2026

Na parketu se potom odvijao i rezultatski preokret. Portland je iskoristio izostanak Victora Wembanyame te je sredinom treće četvrtine imao prednost od 82:67. Ipak, Spursi su se vratili u utakmicu, preuzeli kontrolu u završnici i na kraju slavili sa 120:108.

Najefikasniji kod Spursa bio je Stephon Castle s 33 poena, Dylan Harper dodao je 27, dok su Jrue Holiday i Scoot Henderson ubacili 29 i 21 poen. San Antonio je tako poveo 2:1 u seriji.

