Los Angeles Lakersi gubili minus šest u samoj završnici, a onda je LeBron režirao čudo za pobjedu

Los Angeles Lakersi su pobijedili u trećoj utakmici serije protiv Houston Rocketsa u četvrtfinalu Zapadne konferencije NBA lige. Nakon dvije pobjede kod kuće, ovaj put su slavili u gostima u produžetku sa 112-108 i samo su pobjedu udaljeni od polufinala konferencije jer vode 3-0.

Los Angeles je, bez ozlijeđenog slovenskog asa Luke Dončića i Austina Reavesa, koji je bliži povratku na teren, ostvario i treću pobjedu i potpuno preokrenuo scenarij koji su stručnjaci nagovještavali prije početka ove serije.

LeBron James ponovno je zablistao, postigavši ​​29 poena i 13 skokova, dok su teret postizanja koševa ovaj put preuzeli Rui Hachimura (22) i Marcus Smart, koji je osam od ukupno 21 koša postigao u produžetku, a podijelio je i 10 asistencija.

Houston je ponovno bio bez Kevina Duranta (gležanj) zbog ozljede, dok je Alperen Sengün dominirao utakmicom, postigavši ​​33 poena i 16 skokova. Amen Thompson imao je 26 koševa i 11 skokova.

Domaća momčad imala je vodstvo 101-95, kada je na semaforu ostalo samo 41 sekunda.S tri uspješna slobodna bacanja, Smart je doveo Lakerse na -3, a nakon ukradene lopte LeBrona Jamesa, pogodio je tricu i odveo utakmicu u produžetak 13 sekundi prije kraja. I Sengün i James imali su priliku za pobjedu prije produžetka, ali su promašili. U produžetku, nakon trice i četiri slobodna bacanja Smarta te polaganja Hachimure, Los Angeles je poveo i upisao treću pobjedu u seriji.

"Došli smo dovde, pa pokušavate stvoriti prilike u produžetku. Moja prisutnost na terenu omogućuje više prostora, a dečki su odradili sjajan posao. Marcus bio je posebno sjajan u produžetku, pogodio je tricu i nekoliko slobodnih bacanja. Definitivno je važna pobjeda“, rekao je 41-godišnji James,najbolji strijelac NBA lige svih vremena.

Četvrta i moguće posljednja utakmica u ovoj seriji igrat će se u Houstonu u nedjelju navečer.

U Philadelphiji se Boston osvetio 76ersima za poraz u drugoj utakmici i ponovno preuzeo vodstvo u seriji. Jayson Tatum i Jaylen Brown postigli su po 25 koševa za pobjedu od 108-100 i vodstvo od 2-1 u pobjedama. Tyrese Maxey postigao je 31 koš za Philadelphiju, kojoj je ponovno nedostajao Joel Embiid.

U posljednjoj današnjoj utakmici, Portland je isprva iskoristio izostanak Victora Wembanyame iz San Antonija, koji je bio izvan terena zbog potresa mozga, te je sredinom treće četvrtine stekao prednost od 15 koševa (82-67). Gosti su do kraja treće trećine priredili preokret, a zatim su samouvjereno dobili posljednju četvrtinu i slavili sa 120-108 za pobjedu i vodstvo u seriji 2-1.

Stephon Castle postigao je 33 poena za Spurse, Dylan Harper 27, dok su Jrue Holiday i Scoot Handerson doprinijeli s 29 i 21 poenom.

