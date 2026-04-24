FORMULA NA VODI

Vratar Real Madrida neće biti zadovoljan: Njegova momčad posljednja u utrci

24.4.2026.
17:10
Sportski.net
BACKGRID/Backgrid UK/Profimedia
Na čarobnom jezeru Como u Italiji ovog se vikenda nisu odražavale samo Alpe, već i budućnost vodenih sportova. Održana je druga postaja treće sezone E1 serije, prvog svjetskog prvenstva za potpuno električne glisere, koja spaja adrenalinske utrke, tehnološke inovacije i impresivnu listu vlasnika timova iz svijeta sporta i zabave.

Nakon uzbudljivih kvalifikacija i napetih finalnih utrka postalo je jasno da E1 nije samo utrkivanje, već globalna platforma koja pomiče granice. Deset međunarodnih timova, svaki s jednim muškim i jednim ženskim vozačem, natječe se u futurističkim letjelicama RaceBird.

Prijenos uživo mogao se pratiti na platformi VOYO.

Ovi potpuno električni čamci, opremljeni hidrogliserskom tehnologijom, doslovno lebde iznad vode, postižući velike brzine uz minimalan otpor i nultu emisiju štetnih plinova.

Zvjezdana postava iza kulisa

Ono što E1 seriju čini posebno zanimljivom jest uključenost nekih od najvećih imena globalnog sporta i zabave. Momčad AlUla u vlasništvu je košarkaške legende LeBrona Jamesa, dok tim Sierra ima još širu lepezu poznatih lica. Većinski vlasnici su obitelj Ozmen, a kao suvlasnici navode se poduzetnik Dominik Madani, belgijski vratar i zvijezda Real Madrida Thibaut Courtois te NBA prvak Kyle Kuzma. Jedan od timova koji privlači veliku pažnju je i Westbrook Racing, u vlasništvu holivudske zvijezde Willa Smitha, čime se dodatno potvrđuje globalna privlačnost serije.

Domaći tim na predstojećoj utrci u Monaku, Team Monaco, također ima snažno sportsko vodstvo. Suosnivači su monegaški pilot i jedanaesterostruki svjetski prvak u kite foilu Maxime Nocher te poduzetnik Chris Taylor. Nakon tehničkih poteškoća u prvoj utrci sezone u Džedi, momčad je stigla u Italiju s ciljem potpunog resetiranja i prilagodbe na slatkovodne uvjete jezera Como.

Napeto do kraja

No, to im je samo djelomično uspjelo. Team Monaco (Maxime Nocher i Oban Duncan) završio je treći, s zaostatkom od 1,641 sekunde za prvoplasiranim AlUla timom, za koji voze Rusty Wyatt i Nerea Martí. AlUla postava kroz cilj je prošla s ukupnim vremenom od 1:18,66. Na drugom mjestu, sa samo 0,247 sekundi zaostatka, završio je tim Westbrook Racing Willa Smitha (vozači Lucas Ordóñez i Sara Price), dok je četvrti bio Sierra Racing Club (Erik Stark i Catie Munnings), sa zaostatkom od 3,792 sekunde.

Konačni poredak mogao je biti znatno drukčiji da Sara Price, inače vozačica relija, nije pogriješila u posljednjim trenucima utrke i ispustila pobjedu.

Utrka na jezeru Como potvrdila je da je E1 serija mnogo više od samog natjecanja – riječ je o spoju vrhunskog sporta, zvjezdane snage i tehnoloških inovacija koje oblikuju održiviju budućnost.

POGLEDAJTE VIDEO: Formula na vodi ima jednu veliku opasnost: 'Vozači se mogu i utopiti, evo zašto?

Formula 1 Na VodiE1 Gliseri
