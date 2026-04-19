NESTVARNO /

LeBron nakon pobjede: 'To je vjerojatno najluđa stvar koja mi se ikad dogodila u karijeri'

Foto: SOPA Images/Sipa USA/Profimedia

Legendarni košarkaš dirigirao je igrom, upisao 19 poena, osam skokova i 13 asistencija

19.4.2026.
8:51
Sportski.net
SOPA Images/Sipa USA/Profimedia
U prvoj utakmici serije oslabljeni Los Angeles Lakersi slavili su protiv Houston Rocketsa 107:98. Igrač utakmice bio je Luke Kennard, koji je zabio 27 poena uz sjajan šut 9/13 iz igre i savršenih 5/5 za tri poena.

No, nakon utakmice ponovno se najviše pričalo o LeBronu Jamesu. Legendarni košarkaš dirigirao je igrom, upisao 19 poena, osam skokova i 13 asistencija, a nakon susreta izjavio je da nikada nije mislio da će doživjeti ono što mu se dogodilo u toj utakmici:

"Bio sam na parketu sa svojim sinom. U utakmici doigravanja. To je vjerojatno najluđa stvar koja mi se ikad dogodila u karijeri. Bilo je nevjerojatno biti tamo s njim, njegovim bratom i sestrom, njegovom majkom u dvorani i bakom... Moja mama gleda svog sina i svog unuka u doigravanju. To je nevjerojatno...", izjavio je LeBron James.

POGLEDAJTE VIDEO: Svi golovi iz ludog derbija Dinama i Rijeke

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
