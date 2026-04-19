LeBron nakon pobjede: 'To je vjerojatno najluđa stvar koja mi se ikad dogodila u karijeri'

U prvoj utakmici serije oslabljeni Los Angeles Lakersi slavili su protiv Houston Rocketsa 107:98. Igrač utakmice bio je Luke Kennard, koji je zabio 27 poena uz sjajan šut 9/13 iz igre i savršenih 5/5 za tri poena.

No, nakon utakmice ponovno se najviše pričalo o LeBronu Jamesu. Legendarni košarkaš dirigirao je igrom, upisao 19 poena, osam skokova i 13 asistencija, a nakon susreta izjavio je da nikada nije mislio da će doživjeti ono što mu se dogodilo u toj utakmici:

"Bio sam na parketu sa svojim sinom. U utakmici doigravanja. To je vjerojatno najluđa stvar koja mi se ikad dogodila u karijeri. Bilo je nevjerojatno biti tamo s njim, njegovim bratom i sestrom, njegovom majkom u dvorani i bakom... Moja mama gleda svog sina i svog unuka u doigravanju. To je nevjerojatno...", izjavio je LeBron James.

