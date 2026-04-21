Mladi Francuz pokorio NBA: 22-godišnji fenomen učinio nešto što nikome prije nije uspjelo

Victor Wembanyama nastavlja pomicati granice u NBA, ovoga puta povijesnim priznanjem koje potvrđuje njegov ogroman utjecaj na igru. Iako se nagrada ne osvaja izravno na parketu, njegov učinak tijekom sezone bio je toliko dominantan da među glasačima nije bilo nikakve dileme.

Naime, svih 100 novinara i analitičara koji sudjeluju u izboru jednoglasno su ga stavili na prvo mjesto, čime je postao prvi igrač u povijesti koji je obrambenog igrača godine osvojio bez ijednog drugačijeg glasa. Uz to, s 22 godine postao je i najmlađi dobitnik ovog priznanja.

Ovakav rasplet mnogi su očekivali već prošle sezone, no tada ga je u pohodu zaustavila ozljeda zbog koje nije ispunio minimalni uvjet od 65 odigranih utakmica. Ove godine, bez prepreka, Wembanyama je potvrdio svoj status jednog od najdominantnijih defenzivaca današnjice.

Trofej koji nosi ime legendarnog centra Houston Rocketsa Hakeema Olajuwona završio je u njegovim rukama s maksimalnih 500 bodova. U konkurenciji je uvjerljivo nadmašio Cheta Holmgrena, koji je završio drugi s 236 bodova, dok su Ausar Thompson i Rudy Gobert ostali daleko iza.

Wembanyama je sezonu zaključio kao najbolji bloker lige s prosjekom od 3,1 blokade po utakmici, a njegova svestranost dovela ga je i u uži izbor za MVP nagradu, uz Shaija Gilgeous-Alexandera i Nikole Jokića.

Sve upućuje na to da će mladi Francuz biti i dio najbolje petorke lige, čime bi dodatno zaokružio sezonu u kojoj je definitivno potvrdio da je nova velika zvijezda NBA-a.

