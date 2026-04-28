Jokić 'triple-doubleom' ostavio Nuggetse na životu

Nikola Jokić je s 27 koševa, 16 asistencija i 12 skokova predvodio Denver Nuggetse do uvjerljive domaće pobjede 125-113 protiv Minnesota Timberwolvesa i tako ostavio svoju momčad u igri za plasman u drugi krug doigravanja.

Minnesota je u Denver stigla s prednošću od 3-1 u seriji na četiri pobjede, ali značajno oslabljeni Timberwolvesi, koji su u četvrtoj utakmici ostali bez Anthonyja Edwardsa i Dontea DiVincenza, nisu uspjeli biti ravnopravan suparnik Nuggetsima, koji su lakše podnijeli izostanak Aarona Gordona.

Gosti su se još koliko-toliko držali u prvom poluvremenu, ali je Denver u trećoj četvrtini stvorio prednost od 25 koševa, nakon čega za Minnesotu više nije bilo povratka.

Uz sjajnog Jokića, koji je razigrao cijelu momčad istaknuli su se Jamal Murray s 24 poena te Spencer Jones s 20 koševa, što je njegov osobni rekord u doigravanju. Cameron Johnson je završio s 18 poena.

Julius Randle je predvodio Minnesotu s 27 poena i devet skokova. Bones Hyland i Terrence Shannon Jr. postigli su po 15 poena. Jaden McDaniels, koji je glasno izviždan svaki put kada bi primio loptu, dodao je 13 poena za Timberwolvese, koji su imali čak 25 izgubljenih lopti.

Timberwolvesi će drugu 'meč-loptu' imati na domaćem terenu u noći s četvrtka na petak.

Aktualni prvaci iz Oklahoma Cityja postali su prva momčad u ovogodišnjem doigravanju koja je izborila plasman u konferencijsko polufinale pobijedivši i u četvrtoj utakmici domaće Phoenix Sunse sa 131-122. Bila je to najefikasnija utakmica serije za obje momčadi i poraz s najmanje razlike za Sunse, koji su bili ravnopravan suparniku prvom poluvremenu, ali su posustali sredinom zadnje četvrtine.

Prošlogodišnji MVP NBA lige Shai Gilgeous-Alexander ubacio je u ovoj utakmici 31 koš i podijelio osam asistencija, a Chet Holmgren je spojio 24 poena i 12 skokova za Thunder. Ajay Mitchell je imao 22 koša i šest asistencija, a i Isaiah Hartenstein je došao do 'double-double' učinka s 18 poena i 12 skokova.

Devin Booker je postigao 24 koša za Sunse, a Dillon Brooks i Jalen Green su ubacili po 23. Phoenix je izgubio desetu utakmicu zaredom u doigravanju te drugi put u nizu bio 'pometen' u prvom krugu. Sunsi su prošle sezone ostali bez doigravanja, a i 2024. su ostali bez pobjede u prvom krugu protiv Minnesote.

Oklahoma City u drugom krugu čeka pobjednika sraza Los Angeles Lakersa i Houston Rocketsa u kojem momčad iz Kalifornije ima prednost od 3-1.

Za razliku od Zapadne konferencije, u kojoj je prvi nositelj već izborio mjesto u konferencijskom polufinalu, na Istoku su prvi nositelji suočeni s ispadanjem nakon četvrte utakmice serije u kojoj je domaći Orlando svladao Detroit Pistonse sa 94-88.

Magic je odlično ušao u utakmicu i već u prvoj četvrtini imao 12 koševa prednosti, ali je Detroit uzvratio u drugoj i došao do +10. No, Magic je do poluvremena ponovno uspio doći do minimalne prednosti (54-52). U izjednačenom drugom poluvremenu prednost Orlanda je varirala, ali nijednom nije prešla osam koševa.

Pistonsi su na 5:24 prije kraja utakmice izjednačili na 85-85, ali su u sljedećih pet minuta bacili samo jedno slobodno bacanje i to ih je odvelo u poraz. Desmond Bane je pogodio tricu za 92-86 kad je ostalo 76 sekundi do kraja utakmice, a Jalen Suggs je 22 sekunde prije kraja pogodio oba slobodna bacanja za 94-86 i osigurao pobjedu Magica.

Bane je s 22 koša predvodio strijelce Orlanda. Franz Wagner je postigao 19 poena prije nego što je krajem treće četvrtine morao napustiti teren zbog bolova u desnom listu. Paolo Banchero je ubacio 18 koševa, a Wendell Carter Jr. je spojio 12 poena i 11 skokova.

Cade Cunningham je predvodio Detroit s 25 poena, devet skokova i šest asistencija, ali je imao i osam izgubljenih lopti. Tobias Harris je ubacio 20 koševa.

Detroit će u petoj utakmici pred svojim navijačima, koja je na rasporedu u noći sa srijede na četvrtak (1.00 sat), pokušati izbjeći eliminaciju.

