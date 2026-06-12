[KVIZ] Ako ti je geografija jača strana, sigurno znaš sve činjenice o klimatskim promjenama

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Španjolci o Vatrenima: 'Hrvatska više nije autsajder i nikome ne pada na pamet zaboraviti je'
Koji staklenički plin, iako prisutan u manjoj koncentraciji od CO2 ima znatno veći potencijal globalnog zagrijavanja u kratkom roku?
Njihova složenost i sveprisutnost čine ih neizostavnim dijelom našeg doba, bilo da se radi o njihovom utjecaju na gospodarstvo, krizama koje potiču ili znanstvenim čudima koja nam pomažu da ih razumijemo. No, koliko doista poznajete temeljne uzroke, posljedice i rješenja? Mislite li da znate sve o efektu staklenika, Pariškom sporazumu ili ulozi obnovljivih izvora energije?