[KVIZ] Ako ti je geografija jača strana, sigurno znaš sve činjenice o klimatskim promjenama

Njihova složenost i sveprisutnost čine ih neizostavnim dijelom našeg doba, bilo da se radi o njihovom utjecaju na gospodarstvo, krizama koje potiču ili znanstvenim čudima koja nam pomažu da ih razumijemo. No, koliko doista poznajete temeljne uzroke, posljedice i rješenja? Mislite li da znate sve o efektu staklenika, Pariškom sporazumu ili ulozi obnovljivih izvora energije?