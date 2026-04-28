Sudac koji bi trebao suditi na Svjetskom prvenstvu optužen za neprimjereno diranje maloljetnika

Šokantne vijesti stižu nam iz Ujedinjenog Kraljevstva, gdje je jedan sudac uhićen je zbog navodnog seksualnog napada na maloljetnika.

Sudac je u Ujedinjeno Kraljevstvo doputova kako bi sudio utakmicu, a do incidenta je navodno stiglo u hotelu. Sudac je optužen za neprimjereno dodirivanje i pokušaj namamljivanja tinejdžera u svoju hotelsku sobu prije europskog susreta, a policija je pokrenula istragu. Sudac je nakon incidenta odsudio utakmicu, a nakon nje je uhićen, kako piše The Sun.

"Navodno je počeo razgovarati s dječakom u javnom dijelu hotela. "Optužuje ga se da je dodirivao i pipkao dječaka protiv njegove volje te ga pokušao namamiti u svoju sobu. Šokantno je i potpuno neprimjereno ako je to točno,” rekao je izvor The Sunu.

"Te se večeri vratio u hotel. Dok je ulazio s UEFA-inom delegacijom, policija ga je čekala kako bi ga uhitila i upoznala s njegovim pravima. Odveden je i ispitan prije nego što je pušten uz jamčevinu,” također je rekao izvor koji navodi kako bi policija mogla zatražiti njegovo izručenje u Ujedinjeno Kraljevstvo ako bude optužen.

Sudac je bio jedan od stotina predviđenih za suđenje na ovogodišnjem Svjetskom prvenstvu. FIFA je poručila da ga, dok traje istraga, neće uzeti u obzir za svoja natjecanja.

UEFA je pak priopćila:

"S velikom zabrinutošću pratimo situaciju. U međuvremenu, sudac neće biti razmatran za utakmice u UEFA-inim natjecanjima.”

Policija je priopćila da je muškarac u tridesetima pušten uz jamčevinu dok traje istraga o navodnom seksualnom napadu na maloljetnika.

