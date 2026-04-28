JEZIKO /

Sudac koji bi trebao suditi na Svjetskom prvenstvu optužen za neprimjereno diranje maloljetnika

Foto: Stanislav Halcin/Alamy/Profimedia

Policija je priopćila da je muškarac u tridesetima pušten uz jamčevinu dok traje istraga

28.4.2026.
10:44
Sportski.net
Šokantne vijesti stižu nam iz Ujedinjenog Kraljevstva, gdje je jedan sudac uhićen je zbog navodnog seksualnog napada na maloljetnika.

Sudac je u Ujedinjeno Kraljevstvo doputova kako bi sudio utakmicu, a do incidenta je navodno stiglo u hotelu. Sudac je optužen za neprimjereno dodirivanje i pokušaj namamljivanja tinejdžera u svoju hotelsku sobu prije europskog susreta, a policija je pokrenula istragu. Sudac je nakon incidenta odsudio utakmicu, a nakon nje je uhićen, kako piše The Sun

"Navodno je počeo razgovarati s dječakom u javnom dijelu hotela. "Optužuje ga se da je dodirivao i pipkao dječaka protiv njegove volje te ga pokušao namamiti u svoju sobu. Šokantno je i potpuno neprimjereno ako je to točno,” rekao je izvor The Sunu.

"Te se večeri vratio u hotel. Dok je ulazio s UEFA-inom delegacijom, policija ga je čekala kako bi ga uhitila i upoznala s njegovim pravima. Odveden je i ispitan prije nego što je pušten uz jamčevinu,” također je rekao izvor koji navodi kako bi policija mogla zatražiti njegovo izručenje u Ujedinjeno Kraljevstvo ako bude optužen.

Sudac je bio jedan od stotina predviđenih za suđenje na ovogodišnjem Svjetskom prvenstvuFIFA je poručila da ga, dok traje istraga, neće uzeti u obzir za svoja natjecanja.

UEFA je pak priopćila:

"S velikom zabrinutošću pratimo situaciju. U međuvremenu, sudac neće biti razmatran za utakmice u UEFA-inim natjecanjima.”

Policija je priopćila da je muškarac u tridesetima pušten uz jamčevinu dok traje istraga o navodnom seksualnom napadu na maloljetnika.

