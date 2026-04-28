Zeekr predstavio kompletnu luksuznu ponudu: SUV kojem do 'stotke' treba 2,96 sekundi

Zeekr, premium luksuzni brend električne mobilnosti Geely Auto Group, predstavio je na sajmu Auto China 2026 svoju kompletnu ponudu najnovijih luksuznih modela i najsuvremenijih tehnoloških inovacija. Na sajmu su predstavljena tri glavna luksuzna proizvoda, redizajnirani Zeekr 009, 9X i 8X, koji čine jedinstvenu liniju vodećih modela marke.

Na dan otvaranja sajma, Zeekr je službeno pokrenuo pretprodaju redizajniranog Zeekra 009, prvog luksuznog potpuno električnog MPV-a na svijetu, te predstavio verziju sa sedam sjedala dizajniranu za rastući segment premium obitelji. Ovaj model sa sedam sjedala namijenjen je kućanstvima s više djece i obiteljskim putovanjima, a nudi ažurirana i sveobuhvatna poboljšanja u rasporedu, udobnosti vožnje i praktičnosti.

Do danas je Executive Zeekr 009 sa šest sjedala već stekao izvrstan ugled u vrhunskom poslovnom segmentu, osiguravši titulu najprodavanijeg luksuznog MPV-a u Kini dvije godine zaredom.

Premium SUV: 8X i 9X

Na sajmu Zeekr, marka je također predstavila nedavno lansirani Zeekr 8X, koji, zajedno sa Zeekrom 9X, upotpunjuje ponudu premium SUV vozila marke. Oba modela temelje se na SEA-S superhibridnoj arhitekturi vozila marke Geely.

Osim toga, cijela serija Zeekr 8X standardno je opremljena visokonaponskom platformom od 900 V, koja podržava električni pogonski sklop od tri megavata koji isporučuje maksimalnu snagu od 1030 kW i ubrzava od 0 do 100 km/h za samo 2,96 sekundi, što ga čini najbržim hibridnim SUV-om na svijetu.

Zeekr 9X uživao je ogromnu popularnost u mjesecima od svog lansiranja. U segmentu velikih hibridnih SUV-ova u Kini, tri od deset prodanih vozila su Zeekr 9X, što pokazuje snažnu potražnju za naprednim prostranim luksuznim SUV-ovima.

'Super Electic Hybrid'

Svi proizvodi koje je Zeekr predstavio na ovogodišnjem sajmu razvijeni su na temelju Geelyjeve arhitekture održivog iskustva (SEA) i koriste najnovije inovacije poput sustava "Super Electric Hybrid" marke Zeekr i tehnologije digitalne šasije pokretane umjetnom inteligencijom.

Osim toga, marka je predstavila i svoje najprodavanije modele poput osvježenog Zeekr 007, 007GT i 001 Anniversary Edition, demonstrirajući brzo širenje portfelja proizvoda u pet godina od lansiranja marke. Od vodećih modela do visokoprodavanih ključnih modela, od najnovijih tehnoloških inovacija do korisničkog iskustva, ovogodišnja izložba brenda sveobuhvatno je predstavila svoj ekosustav.

