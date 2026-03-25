'Zvijer' briše sve što smo do sada znali! Svi žele ovaj SUV: U 38 minuta čak 10.000 narudžbi

Kineski premium proizvođač automobila Zeekr, dio Geely grupacije, službeno je započeo pretprodaju svog novog luksuznog SUV-a, modela 8X. S tehnologijom koja pomiče granice i performansama koje ulaze u teritorij superautomobila, Zeekr 8X ne skriva svoje ambicije: izravno napasti tržišni segment kojim desetljećima vladaju njemački divovi poput BMW-a X5 i Porsche Cayennea. Prve reakcije tržišta su zapanjujuće, s više od deset tisuća narudžbi zaprimljenih u samo 38 minuta.

Ovaj model nije samo još jedan u nizu električnih SUV-ova. Zeekr 8X je sofisticirani plug-in hibrid koji kombinira najbolje od oba svijeta, a njegove specifikacije postavljaju potpuno nove standarde u klasi.

Tehnološka demonstracija sile

Srce Zeekr 8X modela je napredni hibridni pogonski sklop izgrađen na novoj SEA-S arhitekturi. Osnovu čini dvolitreni četverocilindrični turbo benzinski motor snage 205 kW (275 KS) s iznimno visokom toplinskom učinkovitošću od 46 posto. No, prava snaga dolazi iz kombinacije s elektromotorima. Kupcima su na raspolaganju dvije verzije. Standardni model s dva elektromotora razvija impresivnih 660 kW, dok perjanica ponude, nazvana "Yaoying", koristi čak tri elektromotora i isporučuje nevjerojatnih 1030 kW, što je ekvivalentno gotovo 1400 konjskih snaga.

Ovakva snaga omogućuje performanse koje su do sada bile rezervirane isključivo za egzotične sportske automobile. Snažnija verzija ubrzava od nula do 100 km/h za samo 2,96 sekundi, čime postaje najbrži hibridni SUV na svijetu. Čak je i slabija izvedba munjevito brza, s vremenom od 3,7 sekundi za isti sprint. Unatoč masi koja se, ovisno o opremi, kreće između 2,6 i 2,8 tona, maksimalna brzina ograničena je na 220 km/h.

Baterija i doseg koji brišu granice

Jedan od ključnih aduta modela 8X je njegova napredna 900-voltna električna arhitektura, koja predstavlja generacijski skok u odnosu na uobičajene 400-voltne sustave. Ova tehnologija omogućuje ultra-brzo punjenje. U ponudi su dvije opcije baterija, kapaciteta 55,1 kWh i 70 kWh. Veća baterija, zahvaljujući 6C tehnologiji punjenja, može se napuniti od 20 do 80 posto kapaciteta za svega devet minuta na odgovarajućem punjaču.

Ovakav sustav rješava jedan od najvećih problema vlasnika elektrificiranih vozila. Čisto električni doseg iznosi do 410 kilometara prema CLTC ciklusu, što je više nego dovoljno za svakodnevne potrebe većine vozača. Kada se tome doda pun spremnik goriva, ukupni kombinirani doseg penje se na impresivnih 1416 kilometara, eliminirajući svaki strah od dugih putovanja.

Luksuz i dimenzije bez kompromisa

S dužinom od 5.100 mm i međuosovinskim razmakom od 3.069 mm, Zeekr 8X veći je od izravnih konkurenata poput BMW-a X5. Njegov dizajn je moderan i prepoznatljiv, s karakterističnom "waterfall" prednjom maskom i podijeljenim svjetlima, dok se na krovu nalazi LiDAR senzor, ključna komponenta naprednog sustava za pomoć vozaču.

Unutrašnjost je prostrana i izrađena od vrhunskih materijala, s opcijama konfiguracije s pet ili šest sjedala. Putnike dočekuje tehnološki napredan kokpit kojim dominiraju tri zaslona: 13-inčna digitalna instrument ploča, masivni 16-inčni 3.5K OLED središnji ekran te ogroman 44-inčni AR-HUD (head-up display) s proširenom stvarnošću. Za vrhunski zvučni doživljaj brine se Naim audio sustav s čak 29 zvučnika, sličan onome koji se ugrađuje u Bentley modele.

Za sigurnost i udobnost brine se G-ASD sustav autonomne vožnje, koji koristi čak 43 senzora, uključujući pet LiDAR-a, a pokreću ga dva moćna Nvidia Drive Thor-U čipa. Podvozje je opremljeno AI digitalnom šasijom s dvo-komornim zračnim ovjesom i elektromagnetskim amortizerima, što jamči savršenu ravnotežu između udobnosti i sportskih voznih svojstava.

Cijena i dolazak u Europu

Pretprodaja u Kini započela je s cijenom od 376.800 juana za početni model, što je otprilike 48.500 eura. Cijena najopremljenije verzije "Yaoying" iznosi 516.800 juana, odnosno oko 66.500 eura. Ove cijene su drastično niže od onih koje za svoje modele traži njemačka konkurencija, što Zeekr 8X čini iznimno konkurentnim.

Prve isporuke na kineskom tržištu očekuju se u drugom kvartalu 2026. godine. Ono što je najvažnije za europske kupce jest potvrda da Zeekr s modelom 8X ima globalne ambicije. Dolazak na tržišta Europe i Australije planiran je za 2027. godinu.

Zeekr 8X nije samo automobil, već izjava o namjerama. On dokazuje da kineska autoindustrija više ne kaska za Zapadom, već u nekim segmentima i predvodi tehnološki razvoj. Kombinacijom brutalnih performansi, vrhunske hibridne tehnologije, raskošnog luksuza i konkurentne cijene, 8X ima sve preduvjete da ozbiljno uzdrma ustaljeni poredak u premium SUV segmentu.

