Fatalna plavuša na nezapamćenom udaru: 'To što pričaju o meni nije istina'

Alisha Lehmann po mnogima je najljepša nogometašica svijeta koja se često suočavala u životu s predrasudama. Mnogi je gledaju kroz prizmu ljepote, iako se radi o sjajnoj nogometašici koja trenutno igra za Leicester City za kojeg je nedavno potpisala, a tijekom profesionalne karijere nastupala je za poznate klubove poput Coma, Juventusa, Aston Ville, Evertona, West Hama i Young Boysa. Isto tako, ima predznak fatalne zbog njezinih prijašnjih veza...

Novi problemi

No, Alisha Lehmann uvijek naglašava da njezina prisutnost na društvenim mrežama ne umanjuje njezinu posvećenost nogometu, te poručuje da je njezina javna slika često vara te da iza nje stoje godine discipline, treninga i potpune posvećenosti. Jer, sad je u njezinom životu i oko toga nastao problem...

Alishu Lehmann jako smetaju komentari na društvenim mrežama o njoj, ali svjesna je da je zbog njezinog izgleda, zbog njezine aktivnosti na društvenim mrežama i zbog toga što participira u nečem što se naglašava i o čemu postoje stereotipi da je muški sport, muška stvar. The Sun, poznati britanski tabloid koji ima milijunsku čitanost (portal bilježi između 100 i 130 milijuna posjeta mjesečno na globalnoj razini) i nakladu novina od više stotina tisuća primjeraka dnevno, navodi kako Alisha Lehmann na društvenim mrežama ima 16 milijuna pratitelja.

Prkosi stereotipima

Svojedobno je Alisha Lehman otvoreno govorila o mizoginim komentarima na internetu (poput onih da bi žene trebale biti "u kuhinji"), ističući da takve uvrede dolaze od ljudi koji nikada nisu pogledali utakmicu i da joj oni zapravo daju dodatnu snagu.

Odbacuje stereotip da nogometašice moraju izgledati ili se ponašati na određeni način. Zastupa stav - "Žena sam, radit ću što želim", čime prkosi očekivanjima da sportašice ne smiju isticati svoju ženstvenost ili nositi šminku na terenu.

Alisha Lehmann otvoreno odbacuje uvriježene predodžbe o tome kako bi nogometašice trebale izgledati ili se ponašati. Zalaže se za slobodu izražavanja uz stav da žena može biti svoja i istovremeno uspješna sportašica, bez potrebe da skriva svoju ženstvenost ili odustane od šminke i osobnog stila na terenu. Često se susreće s podcjenjivačkim komentarima poput tvrdnji da žene ne znaju igrati nogomet, no na to odgovara naglašavanjem kvalitete ženskog nogometa i ignoriranjem kritika onih koji ga uopće ne prate.

Također je glasna kada je riječ o velikim razlikama u plaćama između muškog i ženskog nogometa, smatrajući takav nesrazmjer nepravednim. O toj temi razgovarala je i sa svojim nekadašnjim partnerom, nogometašem Douglasom Luizom. Kroz svoj utjecaj na društvenim mrežama želi potaknuti mlađe generacije da budu autentične, da se ne odriču svojih interesa izvan sporta te da istovremeno teže vrhunskim rezultatima na terenu. I upravo kad joj s Leicesterom prijeti pad u drugu ligu, a Lehman ne odustaje.

Prije utakmice s Aston Villom na svom King Power stadionu, u kojoj je bila i strijelac (bio je to njen prvi pogodak za Lisice), ali u kojoj je njezina ekipa izgubila 2-1, Alisha Lehman uzvratila je hejterima koji su kritizirali njezin sadržaj na društvenim mrežama u kojem detaljno opisuje njezin glamurozni način života, što ju je svojedobno čak dovelo do toga da je molila majku da zauvijek napusti nogomet .

Lehmann je za ugledni BBC Sport rekla :

"Ponekad je to stvarno frustrirajuće. Ljudi ne vide koliko truda ulažem. Misle da samo treniram, a onda idem kući izrađivati ​​TikTokove – to nije istina. Vrlo sam profesionalna. Uvijek dajem sve od sebe na terenu i želim biti najbolja u nogometu. Mukotrpno treniram, svakodnevnog je tu puno odricanja. Ako nisam dala sve od sebe kada provjerim podatke nakon treninga, napravit ću dodatne runde kako bih pokušao poboljšati. Ljudi mogu misliti što žele, ali sve što radim usmjereno je na to da budem najbolja što mogu biti. Kad sam bila mlađa, to me više pogađalo jer nisam znala nositi sa situacijom. Bilo je trenutaka kada sam bila jako tužna i znala sam pitati mamu mogu li više igrati nogomet. Nogomet je ono što najviše volim i u to sam uložila najviše vremena. Odmaram, spavam svako poslijepodne i nikad ne bih radila ništa prije treninga ili utakmice što bi utjecalo na to kako igram. Toliko mi je stalo do toga", tvrdi Alisha Lehman i dodaje:

"Ljudi ne znaju koliko truda zapravo ulažem kada kažu 'Ma, ona nije nogometašica', ali ajde dobro. Volim svoj život i ljude oko sebe i to me više ne pogađa.“

The Sun navodi kako je Alisha Lehman sad u vezi s Montelom McKenziejem, zvijezdom Live Islanda, svjetski poznatog reality showa kojeg možete gledati i na platformi Voyo. Prije toga je četiri godine bila u vezi s Douglasom Luizom. Lehmann je u dresu reprezentacije postigala deset golova u 65 nastupa za Švicarsku.

Tko je Alisha Lehmann?

Alisha Lehmann nije samo talentirana napadačica koja na terenu brani boje engleskog Leicester Cityja i švicarske reprezentacije. Ona je globalni fenomen, sportska ikona i najpraćenija nogometašica na svijetu čiji utjecaj daleko nadilazi granice nogometnog travnjaka. S desecima milijuna pratitelja na društvenim mrežama, Lehmann je redefinirala što znači biti moderna sportašica, balansirajući između vrhunskih sportskih performansi i statusa digitalne zvijezde. Ipak, taj put nije bio bez izazova i borbe s predrasudama.

Nogometni put od Švicarske do svjetske pozornice

Rođena 21. siječnja 1999. u švicarskom Tägertschiju, Alisha Lehmann svoju je ljubav prema nogometu otkrila već s pet godina, igrajući s bratom i rođacima. Njezin talent brzo je došao do izražaja, a prve je korake napravila u klubu FC Konolfingen, gdje je često trenirala s muškim ekipama. S dvanaest godina pridružila se omladinskom pogonu poznatog švicarskog kluba BSC YB Frauen (Young Boys), gdje je nastavila brusiti svoje vještine.

Sa samo sedamnaest godina debitirala je za seniorsku ekipu i odmah pokazala svoj golgeterski instinkt. U prvoj sezoni postala je najbolji strijelac ekipe s devet golova, a tijekom boravka u klubu zabilježila je impresivnih 25 pogodaka u 52 ligaška nastupa. Njezine izvanredne igre nisu prošle nezapaženo, a posebno su privukle pažnju na Europskom prvenstvu za igračice do 19 godina 2018. godine, kojem je Švicarska bila domaćin.

Osvajanje Engleske i Italije

Upravo je na tom turniru njezin talent zapazio Matt Beard, tadašnji menadžer West Ham Uniteda. U kolovozu 2018. Lehmann je potpisala za londonski klub, čime je započela njezina karijera u engleskoj Women's Super League (WSL). Brzo se prilagodila zahtjevima jedne od najjačih liga na svijetu, postigavši devet golova u 30 nastupa u prvoj sezoni i pomogavši West Hamu da stigne do finala FA kupa 2019. godine.

Nakon West Hama uslijedila je kratka posudba u Evertonu, a zatim transfer u Aston Villu u ljeto 2021. godine. U Villi je provela tri sezone i postala jedna od ključnih igračica, što joj je u sezoni 2021./22. donijelo nagradu za najbolju igračicu sezone prema izboru navijača.

U ljeto 2024. godine uslijedio je novi veliki korak u njezinoj karijeri – transfer u talijanskog giganta Juventus. Ovaj prelazak privukao je veliku medijsku pozornost jer je u Torino stigla zajedno sa svojim tadašnjim partnerom, brazilskim nogometašem Douglasom Luizom. U svojoj jedinoj sezoni u Italiji osvojila je dvostruku krunu, naslov prvaka Serie A i Coppa Italiju. Nakon kratkog boravka u Comu, početkom 2026. godine vratila se u Englesku, potpisavši za Leicester City.

"Puno sam naučila u Italiji, ali Engleska je moj dom i sretna sam što sam se vratila", izjavila je prilikom povratka u WSL.

Fenomen na društvenim mrežama i borba s predrasudama

Dok je na terenu gradila uspješnu karijeru, izvan njega je rasla njezina popularnost na društvenim mrežama. S više od 16 milijuna pratitelja na Instagramu i milijunima na TikToku, Alisha Lehmann postala je najpraćenija nogometašica na svijetu, ostavivši iza sebe i velike zvijezde poput Amerikanke Alex Morgan. Njezina popularnost donijela joj je unosne sponzorske ugovore s brendovima poput Adidasa i EA Sportsa te procijenjenu neto vrijednost od preko dva milijuna dolara.

Međutim, golema slava donijela je i drugu stranu medalje. Lehmann se često suočavala s kritikama i predrasudama da je više usredotočena na svoj imidž i društvene mreže nego na nogomet. Mnogi su njezine transfere komentirali kroz prizmu komercijalne vrijednosti, a ne njezinih igračkih kvaliteta.

Unatoč kritikama, Lehmann je odlučila iskoristiti svoju platformu za promociju ženskog nogometa i približavanje sporta novoj publici. Svjesna je svog utjecaja i aktivno se bori protiv online zlostavljanja i mizoginije, sudjelujući i u UEFA-inim kampanjama.

Život pod svjetlima reflektora

Njezin privatni život također je često bio predmet medijskog interesa. Lehmann je otvoreno biseksualna. Prije veze s Douglasom Luizom, bila je u vezi sa suigračicom iz švicarske reprezentacije Ramonom Bachmann, a njihov je život bio prikazan i u BBC-jevoj dokumentarnoj seriji "Britain's Youngest Football Boss".

Kroz sve uspone i padove, Alisha Lehmann uspjela je izgraditi jedinstvenu poziciju u svijetu sporta. Ona je dokaz da sportašica može biti i vrhunska profesionalka na terenu i globalni brend izvan njega. Svojom karijerom i utjecajem ne samo da postiže sportske uspjehe, već i mijenja percepciju o ženskom nogometu, inspirirajući milijune djevojaka diljem svijeta.

