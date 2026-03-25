KARIJERA IZ SNOVA /

Andreja Vukojević bila je misica i WAGsica, a danas je potpredsjednica HGK-a

Foto: Josip Regovic/PIXSELL
Andreju Vukojević (nekad Ćupor) i danas mnogi pamte kao Miss, no karijera koju gradi posljednjih godina itekako je hvale vrijedna.
Andreja Vukojević, nekad poznata i s prezimenom Ćupor, već je kao osamnaestogodišnjakinja 2000. godine ponijela prestižnu titulu Miss Hrvatske, čime je zakoračila na put ispunjen međunarodnim iskustvima i istaknutim društvenim angažmanima. Ta joj je titula otvorila vrata svijeta elegancije, putovanja i susreta s utjecajnim ljudima oblikujući njezin profesionalni i osobni razvoj.

Iako je njezina priča započela u svijetu mode i ljepote, s godinama se profilirala kao ozbiljna i uspješna poslovna žena.

Danas obnaša dužnost potpredsjednice Hrvatske gospodarske komore, gdje aktivno sudjeluje u kreiranju gospodarskih inicijativa i jačanju poslovne zajednice.

U privatnom životu njeguje jednaku razinu posvećenosti, osobito u ulozi majke sinu Luki. Uz to, svoju svakodnevicu dijeli s partnerom Krešimirom Renzom Prosolijem, direktorom Real grupe, s kojim čini skladan i stabilan životni tandem.

25.3.2026.
7:00
Josip Regovic/PIXSELL
