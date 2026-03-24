Goldie i Kurt zajedno više od 40 godina, a u brak nisu htjeli: Kako su izgledali na početku veze?

U svijetu u kojem se brakovi sklapaju i raspadaju brzinom filmskih premijera, Goldie Hawn (80) i Kurt Russell (75) predstavljaju rijedak i dragocjen izuzetak. Više od 40 godina njihova veza služi kao dokaz da papir nije presudan, a da je temelj prave ljubavi u nečemu mnogo dubljem: u obitelji, poštovanju i svakodnevnom izboru. Njihova priča nije samo romansa dvoje glumaca, već i priča o stvaranju jedne od najskladnijih mješovitih obitelji u Hollywoodu, gdje su djeca uvijek bila na prvom mjestu.

Iako su desetljećima jedan od najstabilnijih parova, nikada nisu stali pred oltar. Njihov recept za uspjeh leži u filozofiji koju je Goldie jednom sažela: "Odlučila sam ostati, Kurt je odlučio ostati i svidio nam se taj izbor." Ta sloboda da svakog dana iznova biraju jedno drugo, bez pritiska zakonske obveze, postala je njihov zaštitni znak i tajna dugovječnosti koja i danas inspirira mnoge.

