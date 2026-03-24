Nekadašnji seks simbol danas izgleda kao beskućnik: Fanovi ne mogu vjerovati da je to on

Nick Nolte (85) rođen je 1941. u Nebraski, a prije glumačke karijere radio je kao fotomodel i građevinski radnik. Proslavio se ulogom u seriji Rich Man, Poor Man, a filmsku slavu potvrdio je hitovima poput 48 Hrs., Cape Fear i The Prince of Tides.Tijekom 1990-ih i 2000-tih borio se s alkoholizmom i bio uhićen zbog vožnje pod utjecajem narkotika, a njegova neuredna "mugshot" fotografija iz 2002. obišla je svijet. Godine 2011. vratio se velikom ulogom u filmu Warrior, koja mu je donijela treću nominaciju za prestižnu nagradu Oscar. Danas živi povučeno u Malibuu sa suprugom i djecom, daleko od reflektora.