IDE GA /

Douglas Luiz opet ljubi: Nakon predivne Alishe Lehmann sada hoda s kćerkom legende Arsenala

Douglas Luiz opet ljubi: Nakon predivne Alishe Lehmann sada hoda s kćerkom legende Arsenala
Foto: Sportimage, Sportimage Ltd/Alamy/Profimedia

Nije odmah bilo jasno koliko dugo su u vezi, niti je li igrač Premier lige već poznavao Dudu prije razdoblja koje je proveo na posudbi u Nottingham Forestu.

12.3.2026.
13:40
Antonela Ištvan
Sportimage, Sportimage Ltd/Alamy/Profimedia
Veznjak Aston Ville Douglas Luiz (27) i najlijepša "nogometašica na na svijetu“ Alisha Lehmann prekinuli su prije nešto više od godinu dana. 

I dok je Lehmann (27) posljednjih mjeseci u vezi s poluprofesionalnim nogometašem i zvijezdom realityja Love Island Montelom McKenziejem, Luiz je dugo skrivao svoju novu curu.

Najpoznatija nogometašica današnjice otkrila kako je u ljubavnoj vezi s Love Island zvijezdom

Ali ne više. Douglas Luiz, čija je četverogodišnja veza sa švicarskom ljepoticom završila prošle godine, je objavio da ima novu djevojku – 19-godišnju plavokosu Dudu Gaspar, brazilsku manekenku koja živi u Londonu.

Douglas Luiz opet ljubi: Nakon predivne Alishe Lehmann sada hoda s kćerkom legende Arsenala
Foto: Screenshot/Instagram: dudagaspaar

Dudin otac je bivši igrač Arsenala Edu Gaspar, koji je nastupao za brazilsku reprezentaciju te klubove Corinthians i Valenciju, a u srpnju prošle godine imenovan je globalnim direktorom nogometa u Nottingham Forestu. Luizova nova djevojka tijekom noći je na Instagramu objavila selfie na kojem grli 27-godišnjeg nogometaša, koji je iz Aston Ville u ljeto 2024. otišao u Juventus, ali se 18 mjeseci kasnije vratio nakon posudbe u Nottingham Forestu, piše The Sun.

Uz fotografiju je svojim 57 tisuća pratitelja poručila: “Ti si moja najveća sigurnost”, uz emotikon srca.

Nije odmah bilo jasno koliko dugo su u vezi, niti je li igrač Premier lige već poznavao Dudu prije razdoblja koje je proveo na posudbi u Nottingham Forestu. 

Očekuje se da će manekenka ostati u Ujedinjenom Kraljevstvu ako njezin otac, koji se navodno suočava s otkazom u Forestu nakon što mu je rečeno da se kloni klupskog trening-centra, doista dobije otkaz i vrati se u Brazil.

POGLEDAJTE VIDEO: Rijeka želi još, evo što je Sanchez rekao uoči ključne utakmice

