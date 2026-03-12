Douglas Luiz opet ljubi: Nakon predivne Alishe Lehmann sada hoda s kćerkom legende Arsenala

Veznjak Aston Ville Douglas Luiz (27) i najlijepša "nogometašica na na svijetu“ Alisha Lehmann prekinuli su prije nešto više od godinu dana.

I dok je Lehmann (27) posljednjih mjeseci u vezi s poluprofesionalnim nogometašem i zvijezdom realityja Love Island Montelom McKenziejem, Luiz je dugo skrivao svoju novu curu.

Ali ne više. Douglas Luiz, čija je četverogodišnja veza sa švicarskom ljepoticom završila prošle godine, je objavio da ima novu djevojku – 19-godišnju plavokosu Dudu Gaspar, brazilsku manekenku koja živi u Londonu.

Foto: Screenshot/Instagram: dudagaspaar

Dudin otac je bivši igrač Arsenala Edu Gaspar, koji je nastupao za brazilsku reprezentaciju te klubove Corinthians i Valenciju, a u srpnju prošle godine imenovan je globalnim direktorom nogometa u Nottingham Forestu. Luizova nova djevojka tijekom noći je na Instagramu objavila selfie na kojem grli 27-godišnjeg nogometaša, koji je iz Aston Ville u ljeto 2024. otišao u Juventus, ali se 18 mjeseci kasnije vratio nakon posudbe u Nottingham Forestu, piše The Sun.

Uz fotografiju je svojim 57 tisuća pratitelja poručila: “Ti si moja najveća sigurnost”, uz emotikon srca.

Nije odmah bilo jasno koliko dugo su u vezi, niti je li igrač Premier lige već poznavao Dudu prije razdoblja koje je proveo na posudbi u Nottingham Forestu.

Očekuje se da će manekenka ostati u Ujedinjenom Kraljevstvu ako njezin otac, koji se navodno suočava s otkazom u Forestu nakon što mu je rečeno da se kloni klupskog trening-centra, doista dobije otkaz i vrati se u Brazil.

