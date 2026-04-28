Sprema se revolucija: FIFA razmatra novu promjenu pravila

Krovna nogometna organizacija (FIFA) razmatra promjenu koja bi mogla znatno olakšati velikim momčadima nastup na Svjetskom prvenstvu.

Naime, iz više izvora stižu informacije da FIFA razmatra uvođenje još jednog "brisanja” kartona. Do sada su se žuti kartoni brisali nakon grupne faze, a sada FIFA razmatra da isto učini i nakon četvrtfinala. Ta je ideja proizašla iz proširenja prvenstva na 48 momčadi, što znači i veći broj utakmica nego ranije.

S proširenjem na 48 reprezentacija, umjesto dosadašnjih sedam utakmica potrebnih za dolazak do finala, sada će ih biti osam za plasman u utakmicu koja odlučuje o naslovu. Uvodi se, naime, i dodatna runda – šesnaestina finala.

As piše kako "FIFA želi zaštititi nogometaše i spriječiti da završnice turnira postanu prepune suspendiranih igrača". Upravo zato uvode se dva "čišćenja” kartona – jedno nakon grupne faze i drugo nakon četvrtfinala – koja će se primjenjivati tijekom Svjetskog prvenstva.

Dodatno "čišćenje” kartona raspravljat će se ovog utorka na sjednici Vijeća FIFA-e u Vancouveru, piše The Athletic. Na taj način svi žuti kartoni koji ne bi doveli do suspenzije u grupnoj fazi bili bi izbrisani. To bi bilo prvo od dva „čišćenja”. Drugo bi uslijedilo nakon četvrtfinala za one igrače koji su dobili samo jedan karton u šesnaestini finala, osmini finala i četvrtfinalu.

