FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
ZNAČAJAN UTJECAJ /

Psiholozi o dojavama o bombama: 'Mogu dovesti do anksioznosti i nemira kod djece'

Psiholozi o dojavama o bombama: 'Mogu dovesti do anksioznosti i nemira kod djece'
×
Foto: Damir Spehar/PIXSELL

Lažne dojave o bombama u školama i drugim institucijama, iako neutemeljene, izazvale su zabrinutost među roditeljima, nastavnicima i širom javnosti te mogu imati značajan utjecaj na mentalno zdravlje djece i mladih, upozorili su u utorak iz Psihološkog centra Carpe Diem

28.4.2026.
12:17
Magazin.hrHina
VOYO logo
VOYO logo

Djeca i mladi posebno su osjetljivi na osjećaj nesigurnosti i prijetnje, istaknuto je u priopćenju, a stres ne proizlazi isključivo iz velikih incidenata, već i iz ponavljajućih, manjih uznemirujućih situacija poput učestalih uzbuna, prekida nastave i izloženosti negativnim vijestima.

Voditelj centra Domagoj Dalbello upozorio je kako su ljudi skloni više pažnje pridavati negativnim informacijama, što je osobito rizično za djecu.

Utjecaj negativnih informacija na djecu

"Stalna izloženost prijetećim sadržajima može stvoriti osjećaj da je svijet opasnije mjesto nego što uistinu jest, što kod djece može dovesti do anksioznosti i nemira", istaknuo je Dalbello.

Dodao je kako djeca često ne reagiraju samo na pojedinačne događaje, već na ukupni osjećaj nesigurnosti koji se postupno gradi, što može dovesti do kontinuirane tjeskobe te problema sa spavanjem i koncentracijom.

U takvim okolnostima, naglašava se, ključno je djeci osigurati stabilnost, osjećaj sigurnosti i prostor za izražavanje emocija. Roditeljima i djelatnicima odgojno-obrazovnih ustanova preporučuje se poticanje otvorenog razgovora, pružanje jasnih i dobi primjerenih informacija te izbjegavanje širenja panike.

Dodatni izazov predstavlja izloženost djece velikoj količini neprovjerenih i uznemirujućih sadržaja putem medija i društvenih mreža, što može pojačati osjećaj opasnosti i otežati razlikovanje stvarnih od percipiranih prijetnji.

Iz Centra su pozvali institucije i medije na odgovorno izvještavanje koje neće dodatno poticati strah u javnosti, uz naglasak na važnost provjeravanja informacija i zaštite mentalnog zdravlja djece i mladih.

POGLEDAJTE GALERIJU

POGLEDAJTE VIDEO: 'Dojave su lažne, ali posljedice za djecu su stvarne'! Što mogu učiniti roditelji i nastavnici?

TjeskobaDjecaDojave O BombamaPsiholozi
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike