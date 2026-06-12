Dok se na Azteci otvaralo SP izvan nje su se prosvjednici sukobili s policijom i palili aute

Jučer navečer na stadionu Azteca počelo je najgrandioznije Svjetsko prvenstvo dosad. Prije same utakmice imali smo priliku gledati velebnu ceremoniju otvaranja, a potom i izvođenje himni svih 52 igrača na terenu.

Dok su igrači slušali kako poznati glazbenici izvode njihove himne, izvan stadiona odvijalo se nešto sasvim suprotno ozračju veselja koje bi takav događaj trebao izazvati. Naime, ispred stadiona okupili su se prosvjednici koji su svoje nezadovoljstvo odlučili iskazati sukobom s policijom.

Siguen los disturbios afuera del Estadio Ciudad de México.



Las imágenes muestran a encapuchados agrediendo a elementos de la policía montada. Lo más indignante es que hasta los caballos están recibiendo golpes por parte de estos grupos violentos.



No son manifestantes.



Son… pic.twitter.com/s2OvLtOlf5 — Enrique Muñoz (@enriquemunozFM) June 11, 2026

Nezadovoljni su jer smatraju da je meksička vlada sav fokus stavila na organizaciju Mundijala, umjesto da se posveti unutarnjim problemima države, koja je na rubu rata s narkokartelima.

Neredi ispred stadiona samo su nastavak prosvjeda koji traju već neko vrijeme, a Svjetsko prvenstvo prosvjednici vide kao savršenu priliku da svijetu ukažu na svoje probleme, dok FIFA i meksičke vlasti nastoje održati privid normale.

Mexico wanted a #WorldCup #FIFAWORLD26 postcard.

It got riot police, protesters, barricades and clashes on Avenida del Imán.

This is the image the government cannot choreograph: while the world watches the opening party, Mexico’s streets are boiling.

You can dress a crisis in… pic.twitter.com/SmTpJ9u3ju — Gildo Garza (@GildoGarzaMx) June 11, 2026