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DVA SVIJETA RAZLIČITA /

Dok se na Azteci otvaralo SP izvan nje su se prosvjednici sukobili s policijom i palili aute

Dok se na Azteci otvaralo SP izvan nje su se prosvjednici sukobili s policijom i palili aute
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Foto: AA/ABACA/Abaca Press/Profimedia

Dok FIFA i meksičke vlasti nastoje održati privid normale, prosvjednici nastavljaju ukazivati na probleme

12.6.2026.
8:27
Sportski.net
AA/ABACA/Abaca Press/Profimedia
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Jučer navečer na stadionu Azteca počelo je najgrandioznije Svjetsko prvenstvo dosad. Prije same utakmice imali smo priliku gledati velebnu ceremoniju otvaranja, a potom i izvođenje himni svih 52 igrača na terenu.

Dok su igrači slušali kako poznati glazbenici izvode njihove himne, izvan stadiona odvijalo se nešto sasvim suprotno ozračju veselja koje bi takav događaj trebao izazvati. Naime, ispred stadiona okupili su se prosvjednici koji su svoje nezadovoljstvo odlučili iskazati sukobom s policijom.

Nezadovoljni su jer smatraju da je meksička vlada sav fokus stavila na organizaciju Mundijala, umjesto da se posveti unutarnjim problemima države, koja je na rubu rata s narkokartelima.

Neredi ispred stadiona samo su nastavak prosvjeda koji traju već neko vrijeme, a Svjetsko prvenstvo prosvjednici vide kao savršenu priliku da svijetu ukažu na svoje probleme, dok FIFA i meksičke vlasti nastoje održati privid normale.

MeksikoSvjetsko Prvenstvo 2026.
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