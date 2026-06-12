Tragedija na SP-u! Navijač preminuo, samo se srušio: 'Nije mu se moglo pomoći'

Svečano otvaranje Svjetskog prvenstva 2026. u Mexico Cityju obilježila je tužna i neočekivana tragedija. Nekoliko sati prije početka utakmice između domaće reprezentacije Meksika i Južnoafričke Republike, ispred legendarnog stadiona Azteca preminuo je njemački državljanin, što je bacilo tmurnu sjenu na događaj koji je trebao biti proslava nogometa na globalnoj razini. Incident se dogodio u četvrtak poslijepodne, dok su navijači pristizali na stadion, često više od četiri sata prije početka utakmice kako bi osigurali svoja mjesta, javlja američki Yahoo Sport.

U toj gužvi i pozitivnoj atmosferi koja je vladala, muškarac se iznenada srušio u blizini ulaza broj 1. Prema prvim informacijama, smrt je najvjerojatnije uzrokovana srčanim udarom, iako podaci o njegovoj dobi ostaju kontradiktorni.

Neki mediji spominju da je nesretni navijač imao 81 godinu poput Yahoo Sporta, dok drugi navode muškarca u kasnim četrdesetima.

🚨 AFICIONADO ALEMÁN FALLECE A CAUSA DE UN INFARTO EN EL ESTADIO CIUDAD DE MÉXICO 🕊️🇩🇪



Durante la inauguración del Mundial 2026, un aficionado alemán falleció en el Estadio Ciudad de México a causa de un infarto. 🏟️



Se reporta que el hombre recibió primeros auxilios por parte… pic.twitter.com/mzArPayiP2 — Olé USA 🇺🇸 MEX 🇲🇽 (@DiarioOleUSA) June 11, 2026

"Ništa se nije moglo napraviti kako bi mu se pomoglo", stoji u tekstu Yahoo Sporta.

Hitne službe, koje su bile dio opsežnog osiguranja, reagirale su u svega nekoliko minuta i odmah počele s reanimacijom. Snimke koje su se brzo proširile društvenim mrežama prikazuju dramatične scene borbe za život usred zabrinutih gledatelja. Unatoč njihovim naporima, muškarac je preminuo.

Ova tragedija bacila je tešku sjenu na povijesni trenutak stadiona Azteca, koji je postao prvo zdanje u povijesti koje je ugostilo otvaranje čak tri svjetska prvenstva, nakon 1970. i 1986. godine.

Dok su se izvan stadiona odvijale scene tuge, a vijest se širila među onima koji su pratili događaje putem interneta, na travnjaku je započela napeta i emotivna utakmica. Meksiko je slavio pobjedu 2-0, no susret je bio daleko od mirnog. Domaćini su poveli već u ranoj fazi utakmice nakon velike pogreške južnoafričke obrane, koju je iskoristio Julian Quinones.

Prednost im je dodatno olakšana početkom drugog poluvremena kada je Yaya Sithole dobio izravni crveni karton zbog prekršaja kojim je spriječio čistu priliku za gol. Ubrzo nakon toga veteran Raul Jimenez povećao je vodstvo domaće momčadi. Kako je utakmica odmicala, napetost se povećavala, što je rezultiralo s još dva isključenja. Južnoafrička reprezentacija ostala je s devet igrača nakon što je pocrvenio i Themba Zwane, a u sudačkoj nadoknadi isključen je i meksički branič Cesar Montes.