Junak Meksika privukao pažnju 'jastučićem' na glavi: Podsjetnik je to na strašnu ozljedu

Nogometaši Meksika svladali su reprezentaciju Južne Afrike s 2-0 (1-0) u prvoj utakmici 23. svjetskog prvenstva koje je započelo u četvrtak utakmicom skupine A na stadionu Azteca u Mexico Cityju.

Julian Quinones je u 9. minuti postigao prvi pogodak na Svjetskom prvenstvu kojem su domaćini SAD, Meksiko i Kanada. Prednost Meksikanaca udvostručio je u 67. minuti Raul Jimenez.

35 - Raúl Jiménez es el cuarto goleador más veterano de México en la Copa Mundial (35a 37d) y el jugador más veterano en marcar en su primera titularidad en el torneo desde Yahya Golmohammadi con Irán contra México en 2006 (35a 84d). Espera. pic.twitter.com/MrSc0jbAh5 — OptaJorge (@OptaJorge) June 11, 2026

Upravo je 35-godišnji Jiménez posebna priča zbog crne zaštitne trake kojom na glavi drži pričvršćeni jastučić, stalni podsjetnik na strašnu ozljedu iz 2020. utakmici Premier lige između Wolverhamptona i Arsenala na Emiratesu. Jiménez je skočio na jednu loptu i sudario se glavom s Davidom Luizom. Zvuk sudara bio je jeziv, a Jiménez je ostao bez svijesti na travnjaku. Nakon deset minuta pružanja pomoći, iznesen je na nosilima s maskom za kisik i hitno je prevezen u bolnicu.

Fraktura lubanje i krvarenje u mozgu, a pritisak je zahtijevao hitnu operaciju. Liječnici su mu otkrili koliko je situacija bila kritična.

"Rekli su mi da je čudo što sam uopće ondje. Slomljena kost i krvarenje pritiskali su mozak, zbog čega je operacija morala biti brza. Liječnici su odradili zaista dobar posao", ispričao je Jiménez te dodao kako se sjeća samo dolaska na stadion i zatim buđenja u bolnici.

Ne sjeća se utakmice

Južnoafrička reprezentacija je završila dvoboj sa samo devetoricom igrača na terenu, jer je u 49. minuti isključen branič Sphephelo Sithole zbog rušenja igrača u izglednoj prilici za pogodak, a u 84. minuti je brazilski sudac Wilton Sampaio pokazao izravan crveni karton i Thembi Zwaneu zbog udaranja suparnika u lice.

I Meksikanci su ostali s igračem manje, kad je u drugoj minuti sučevog dodatka isključen Cesar Montes zbog rušenja suparnika u izglednoj situaciji za postizanje pogotka.

Meksiko je pobjedom zasjeo na čelo ljestvice skupine A s tri boda.

U noći s četvrtka na petak, u 4.00 sata po srednjoeuropskom vremenu, bit će odigrana i druga utakmica 1. kola u skupini A, u kojoj će se u Guadalajari sastati reprezentacije Južne Koreje i Češke.

🥺❤️‍🩹 Raúl Jimenez dedicates his first World Cup goal ever to his father he lost recently. 🇲🇽 pic.twitter.com/9UehU2zVwT — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 11, 2026