Junak Meksika privukao pažnju 'jastučićem' na glavi: Podsjetnik je to na strašnu ozljedu
Gol na otvaranju ovog SP-a posvetio je ocu kojeg je nedavno izgubio
Nogometaši Meksika svladali su reprezentaciju Južne Afrike s 2-0 (1-0) u prvoj utakmici 23. svjetskog prvenstva koje je započelo u četvrtak utakmicom skupine A na stadionu Azteca u Mexico Cityju.
Julian Quinones je u 9. minuti postigao prvi pogodak na Svjetskom prvenstvu kojem su domaćini SAD, Meksiko i Kanada. Prednost Meksikanaca udvostručio je u 67. minuti Raul Jimenez.
Upravo je 35-godišnji Jiménez posebna priča zbog crne zaštitne trake kojom na glavi drži pričvršćeni jastučić, stalni podsjetnik na strašnu ozljedu iz 2020. utakmici Premier lige između Wolverhamptona i Arsenala na Emiratesu. Jiménez je skočio na jednu loptu i sudario se glavom s Davidom Luizom. Zvuk sudara bio je jeziv, a Jiménez je ostao bez svijesti na travnjaku. Nakon deset minuta pružanja pomoći, iznesen je na nosilima s maskom za kisik i hitno je prevezen u bolnicu.
Fraktura lubanje i krvarenje u mozgu, a pritisak je zahtijevao hitnu operaciju. Liječnici su mu otkrili koliko je situacija bila kritična.
"Rekli su mi da je čudo što sam uopće ondje. Slomljena kost i krvarenje pritiskali su mozak, zbog čega je operacija morala biti brza. Liječnici su odradili zaista dobar posao", ispričao je Jiménez te dodao kako se sjeća samo dolaska na stadion i zatim buđenja u bolnici.
Ne sjeća se utakmice
Južnoafrička reprezentacija je završila dvoboj sa samo devetoricom igrača na terenu, jer je u 49. minuti isključen branič Sphephelo Sithole zbog rušenja igrača u izglednoj prilici za pogodak, a u 84. minuti je brazilski sudac Wilton Sampaio pokazao izravan crveni karton i Thembi Zwaneu zbog udaranja suparnika u lice.
I Meksikanci su ostali s igračem manje, kad je u drugoj minuti sučevog dodatka isključen Cesar Montes zbog rušenja suparnika u izglednoj situaciji za postizanje pogotka.
Meksiko je pobjedom zasjeo na čelo ljestvice skupine A s tri boda.
U noći s četvrtka na petak, u 4.00 sata po srednjoeuropskom vremenu, bit će odigrana i druga utakmica 1. kola u skupini A, u kojoj će se u Guadalajari sastati reprezentacije Južne Koreje i Češke.