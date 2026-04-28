Nestalu djevojku danima uzalud tražili jer na fotografiji uopće nije ličila na sebe od silnih filtera

Grecia Guadalupe Orantes Mendoza, 30-godišnja Meksikanka koja je nestala 12. travnja, zadala je silne probleme svima koji su joj pokušavali ući u trag jer su u rukama držali fotografije nepostojeće djevojke.

Naime, kako prenose lokalni mediji, policajci i susjedi puna su četiri dana tražili osobu koja praktički nije postojala jer su koristili njezine fotografije s Facebooka na kojima je bila isfotošopirana do neprepoznatljivosti.

Srećom, Grecia se pojavila nekoliko dana kasnije na cesti koja povezuje Ocozocoautlu s općinom Jiquipilas te je stavljena je na raspolaganje vlastima kako bi dala izjavu.

Tužiteljstvo je u međuvremenu potvrdilo da se nalazi pod institucionalnom pratnjom, međutim nisu objavljene okolnosti pod kojima je nestala.

Također, ostalo je nejasno i je li policija uzela njezine fotografije izravno s Facebooka bez konzultacija s rodbinom ili je rodbina ipak bila ta koja je proslijedila fotografije jer nije imala "svježije" pri ruci.

Inače, podaci o nestalim ženama u Meksiku toliko su srceparajući da se čine nestvarnima.

Prema meksičkom Nacionalnom registru nestalih i nestalih osoba, samo u 2025. godini nestalo je 29.743 žena. Većina u dobnoj skupini od 15 do 19 godina, a zatim u dobnoj skupini od 10 do 14 godina.

Djevojka koju su tražili na temelju fotografija i djevojka koja je zapravo nestala