KADA LAŽIRAŠ IZGLED

Nestalu djevojku danima uzalud tražili jer na fotografiji uopće nije ličila na sebe od silnih filtera

Nestalu djevojku danima uzalud tražili jer na fotografiji uopće nije ličila na sebe od silnih filtera
Foto: Facebook

Ostalo je nejasno je li policija uzela njezine fotografije izravno s Facebooka bez konzultacija s rodbinom

28.4.2026.
12:03
Webcafe.hr
Grecia Guadalupe Orantes Mendoza, 30-godišnja Meksikanka koja je nestala 12. travnja, zadala je silne probleme svima koji su joj pokušavali ući u trag jer su u rukama držali fotografije nepostojeće djevojke.

Naime, kako prenose lokalni mediji, policajci i susjedi puna su četiri dana tražili osobu koja praktički nije postojala jer su koristili njezine fotografije s Facebooka na kojima je bila isfotošopirana do neprepoznatljivosti.

Srećom, Grecia se pojavila nekoliko dana kasnije na cesti koja povezuje Ocozocoautlu s općinom Jiquipilas te je stavljena je na raspolaganje vlastima kako bi dala izjavu.

Tužiteljstvo je u međuvremenu potvrdilo da se nalazi pod institucionalnom pratnjom, međutim nisu objavljene okolnosti pod kojima je nestala.

Također, ostalo je nejasno i je li policija uzela njezine fotografije izravno s Facebooka bez konzultacija s rodbinom ili je rodbina ipak bila ta koja je proslijedila fotografije jer nije imala "svježije" pri ruci.

Inače, podaci o nestalim ženama u Meksiku toliko su srceparajući da se čine nestvarnima. 

Prema meksičkom Nacionalnom registru nestalih i nestalih osoba, samo u 2025. godini nestalo je 29.743 žena. Većina u dobnoj skupini od 15 do 19 godina, a zatim u dobnoj skupini od 10 do 14 godina.

Djevojka koju su tražili na temelju fotografija i djevojka koja je zapravo nestala

