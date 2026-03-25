Što će zahladnjenje donijeti voćarima? 'Strahuje cijela Slavonija i Moslavina...'

HOĆE LI SE USPJETI ZAŠTITITI? /

Od naglog zahladnjenja, jakog vjetra i snijega strahuju poljoprivrednici koji su današnji dan iskoristili za zaštitu nasada, jer sve je u proljetnom cvatu. Posjetili smo plantažu jabuka gdje od jutra provode zaštitu stabala.

'Trenutačno radimo primarnu zaštitu, ali samim time pratimo vremensku prognozu. Radimo i preventivno prihranu samog nasada aminokiselinama, koje su zapravo infuzija jabuci kako bi lakše podnijela taj šok od nadolazećih hladnih temperatura', pojasnio nam je Šima Branković, rukovoditelj tehnologije i proizvodnog procesa na plantaži jabuka.

'Strahuje cijela Slavonija i Moslavina koji su zapravo voćarski bazeni cijele Hrvatske. Naime, ako pogledamo cijeli ožujak, koji je bio izuzetno topao, a samim time su i jabuke krenule intenzivno u vegetaciju. I svakako ova hladna fronta koja dolazi nam predstavlja prijetnju, jer nažalost ne znamo što će iz svega ovoga izaći', rekao je Branković.