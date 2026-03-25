Meteorolog RTL-a otkrio što nas čeka: 'Sve kreće ove noći, bit će olujnih udara...'

Pred Hrvatskom je snažna promjena vremena zbog čega je Državni hidrometeorološki zavod za sutra izdao crveni meteoalarm za područje Gospića, Rijeke i Velebitskog kanala. U noći se očekuje prodor hladnog zraka i nastanak ciklone na području Jadrana koja će donijeti snažne udare vjetra posebno uzduž obale i nagli pad temperature za 10-ak stupnjeva.

U Lici i Gorskom kotaru se očekuje više od pola metra snijega, u mnogim krajevima i obilna kiša zbog čega postoji i opasnost od bujičnih poplava. One koji planiraju putovanje, poziva se da ga, ako je moguće, odgode za vikend.

"Slijedi nam jedno dvodnevno pogoršanje vremena i povratak zimskih prilika. Sve kreće u noći na četvrtak na zapadu zemlje uz obilniju kišu koja će već u gorju prelaziti u susnježicu i snijeg pa i u stvaranje debljeg snježnog pokrivača. U poslijepodnevnim satima tijekom četvrtka bit će još hladnije u cijeloj zemlji, oborine još češće, a snježna granica može se spustiti na svega 200-tinjak metara nadmorske visine. Pritom, sve će pratiti naglo okretanje vjetra na buru i sjeverac, koji će iznimno jak biti na kopnu, bit će tu olujnih udara i u nizinama", rekao je RTL-ov meteorolog Dorian Ribarić.