Novi detalji operiranja otpadne bande u Lici: 'Smeće se dovozilo preko noći...'

ŠINCEK I EKIPA /

Slučaj zločinačkog udruženja zbog uvoza opasnog otpada i nepropisnog odlaganja u Gospiću, Benkovcu i Varaždinu dobio je nastavak. Istraga je proširena na Senj, a priveden je i brat Monike Šincek, koja je, sumnja se, sa suprugom Josipom Šincekom glavna karika ilegalnog biznisa.

'Ja vam, recimo, pet kilometara gore radim na jednom ranču i uvečer se spuštam pješice, jer volim ići pješice i onda sam vidija da je bilo četiri hrpe, a ujutro kad sam iša, bilo je 24, znači preko noći se vozilo', rekao nam je Mladen Ahmetović iz Svetog Jurja.

Odvjetnici Josipa i Monike Šincek rekli su nam da nisu primili rješenje o proširenju istrage, te da će se žaliti kada ga dobiju. Josip Šincek je, podsjetimo, u Uskoku iznio i ozbiljne optužbe na račun bivšeg glavnog državnog inspektora Andrije Mikulićem da mu je dao mito od pola milijuna eura, kako ne bi imao problema s inspekcijama. Njegovi odvjetnici nisu odgovorili na te optužbe. Više pogledajte u prilogu