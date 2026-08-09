Sjećate li se Vanje? Pobjednica 'Gospodina Savršenog' napravila je veliku transformaciju

Pobjednica četvrte sezone RTL-ova showa 'Gospodin Savršeni', Vanja Stanojević, iznenadila je pratitelje novim izgledom. Prepoznatljivu smeđu kosu zamijenila je upečatljivom tamnocrvenom, odnosno bordo nijansom, koja joj je dala potpuno drugačiji izgled.

Vanja je novu boju kose pokazala na društvenim mrežama, gdje je pozirala u Ljubljani. Za ovu je priliku odabrala elegantnu kombinaciju bijele košulje i širokih smeđih hlača, a look je upotpunila sunčanim naočalama. Ipak, najviše pažnje privukla je upravo njezina nova kosa.

Uz fotografije je ostavila i kratku, ali znakovitu poruku na engleskom jeziku: „Crvena boja pali vatru u meni.”

Nova frizura brzo je privukla pažnju njezinih pratitelja, koji su primijetili koliko je ova promjena osvježila njezin izgled. Vanja posljednjih mjeseci na društvenim mrežama redovito dijeli fotografije iz svakodnevnog života, s putovanja, ali i svoje modne kombinacije, a sada je pokazala i nešto odvažniji beauty zaokret.

Osvojila Šimu Eleza, ali njihova ljubav nije potrajala

Podsjetimo, Vanja je javnosti postala poznata kao jedna od pobjednica četvrte sezone 'Gospodina Savršenog', u kojoj je osvojila posljednju ružu Šime Eleza. Ipak, njihova ljubavna priča nije potrajala nakon završetka snimanja showa.

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Nakon emisije između bivših partnera uslijedile su i javne prozivke. Vanja je ranije tvrdila da „nikada nisu bili zajedno niti će biti”, dok je Šime u jednom intervjuu ponudio svoju stranu priče i otkrio da su se problemi pojavili zbog, kako je rekao, njezinih zahtjeva.

„Ostao sam zatečen zbog stvari koje su se tražile od mene i koje baš nisu imale smisla, tipa zabrana bilo kakve komunikacije s djevojkama iz vile. To mi je bilo malo previše“, ispričao je Šime.