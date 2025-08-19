SUSRET POBJEDNICA /

Prijateljstvo koje traje: Maida i Vanja iz 'Gospodina Savršenog' očarale emotivnim trenutkom

Fanovima je bilo posebno drago vidjeti ih zajedno

Pobjednice ovogodišnje sezone RTL-ova reality showa "Gospodin Savršeni", Maida i Vanja, oduševile su pratitelje posebnim zajedničkim trenutkom. Upečatljive kandidatkinje srele su se u Sarajevu, razmijenivši emotivan zagrljaj, a fanove su počastile zajedničkim videozapisom. 

Otkako je show završio simpatična Slovenka i Bosanka uživaju u dinamičnom životu i brojnim putovanjima, posebice ljeti. Vanja je prvo boravila u Splitu, a zatim je odmarala na Cresu s misterioznim muškarcem. Maida je obišla Crnu Goru i Španjolsku, dok je u Belgiji partijala na svjetski poznatom festivalu "Tomorrowland", prenosi RTL.hr

Vanja i Maida su se vrlo dobro slagale tijekom snimanja emisije, a očito je da su svoja druženja nastavila nakon završetka showa. Brojni su fanovi istaknuli da obje blistaju i izgledaju zadovoljno, a posebice su bili sretni što su ih vidjeli zajedno nakon svega što su proživjele ispred kamera.

Podsjetimo, Vanja se borila za srce Šime Eleza, dok je Maida dobila posljednju ružu Miloša Mićovića. No, parovi nisu pronšali sreću nakon snimanja RTL-ova showa te je svatko krenuo svojim putem. 

Prijavi se u novu sezonu showa "Gospodin Savršeni". Prijave su na linku.

POGLEDAJTE VIDEO: Nema gdje Splićanin i Beograđanin nisu tema: Gospoda Savršeni Mojmiri otvorili dušu...

